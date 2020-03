Na přiškrcení svobody je má generace zvyklá, mladší s tím bude bojovat, říká Klaus

„Přiškrcení svobody se projevuje různě. Není možné si zajít na pivo, odjet do zahraničí,“ hodnotí situaci bývalý prezident. „Má generace je vůči světu pokornější, komunismus nás to naučil, a proto přijímáme restrikce s větším porozuměním,“ dodal.

„Oproti tomu mladší generace se vzteká, ale je příliš mladá na to, aby se trápila, protože si myslí, že to ještě v životě doženou. Nejhůře na tom je střední generace. Ti zažili komunismus v dětství a teď jim utíkají v době omezení nejlepší léta života. Proto jsou z toho nejvíce nervózní.“

Orbán pouze řeší krizový scénář

„Neznám detailně situaci v Maďarsku,“ říká exprezident v narážce na premiéra Viktora Orbána, který podle některých západních politiků směřuje svou zemi k autokracii. „Vláda tam podle mě pouze připravila stát na krizový scénář, což by mimochodem měl mít připravené každý kabinet, tedy když třeba nebude moci zasednout parlament.“



„A pokud někdo chce hodnotit maďarskou demokracii podle přípravy krizového plánu, tak to považuji za veliké zjednodušení. Nechci věřit tomu, že by premiér Orbán, který pomáhal svrhnout komunismus v Maďarsku, usiloval o omezení svobody. Na to ho znám osobně příliš dobře,“ tvrdí Klaus.



Pokles ekonomiky? Možná více než o 20 procent

Podle Václava Klause je příliš brzy na to dělat definitivní odhady vývoje hospodářství v souvislosti s pandemií koronaviru. „Odhady jsou v tuto chvíli nesmyslné. Na to nemáme dostatek informací. Ale nevěřil jsem svým očím, když jsem spatřil předpověď několika ekonomů, kteří v souvislosti s koronavirovou krizí hovořili o poklesu růstu ekonomiky z dvou na jedno procento.“

„V tomto okamžiku jde o hloupost a nafoukanost vynášet podobné soudy,“ odmítá podobné soudy Klaus. „Osobně jsem nejprve hovořil o několikaprocentním poklesu, pak o poklesu o 15 až 20 procent a teď si říkám, abych nakonec ještě s těmi dvaceti procenty nebyl přílišným optimistou.“

Češi se chovají racionálně

Bývalý prezident hodnotil i chování českých občanů během nouzového stavu. „Řekl bych, že se během krize chovají racionálně. Chvilkové přednákupy rychle zmizely a teď je vše mnohem klidnější. Samotnému se mi stalo to, že když jsem si šel do obchodu koupit zubní pastu, zauvažoval jsem, zda si rovnou nekoupím dvě najednou. Ale nakonec jsem nechtěl před prodavačkou vyvolávat dojem nákupní horečky a koupil jsem si pouze jednu.“



„Navíc lidé pracují, chodí do práce bez vážnějších výpadků,“ chválí chování Čechů Václav Klaus. „Ekonomika díky tomu zatím běží, funguje, a to bychom si měli připsat k dobru.“

Kroky vlády Andreje Babiše bývalý prezident respektuje. „Vláda jedná pod tlakem. Lidem, kteří se obávají o svou budoucnost, chce pomoci. Podobně jednají i jiné vlády po celém světě. Nechci se teď dohadovat o detaily, nejsem v pozici předsedy vlády. Dohadovat se o výši různých druhů podpory přes klávesnici osobního počítače, to by byla holá frajeřina.“

Babiše jsem nevolil, ale respektujme demokracii

„Tuhle vládu jsem nevolil, není to moje krevní skupina,“ navazuje Klaus. „Ale respektuji parlamentní demokracii, a v ní rozhoduje legitimně zvolená vláda a parlament. To, že se někteří vyvolení snaží tenhle stav narušit, kritizují vládu, že je nezve na každé jednání, to mě popuzuje. Samozřejmě že nechválím vše, co vláda udělala, ale jinak se prostě společnost řídit nedá.“

„V jednom jsem ale kategorický,“ přichází přece jen s kritikou. „Podle vlády se má situace řešit rozpočtovými výdaji. To já jako bývalý ministr financí, který přísahal na rašínovskou doktrínu, považuji za strašlivou chybu. Není možné se soustředit na další zvyšování výdajů. Krátkodobě vám za to lidé budou tleskat, ale dlouhodobě to povede k rozvratu naší finanční soustavy.“



„Jedinou cestou jsou výdajové škrty. A škrtat stále máme kde. Jindy na to vlády nemají odvahu, ale v dnešní době k tomu mají omluvu, že se to udělat muselo. Těch možností je mnoho: dají se zrušit některé úřady, zeštíhlit instituce. Tahle situace tomu nahrává,“ vyzývá Babišův kabinet, „protože když je v této době řada těchto úřadů a institucí zavřená, tak si najednou všichni uvědomují, že nikomu nechybí, jsou zbytečné.“

Klaus se v rozhovoru zmínil i o roli EU během koronavirové krize. „Evropskou unii za její dnešní nečinnost a nahé předvedení toho, že ji vlastně na nic nepotřebujeme, najednou kritizují lidé, kteří ji dříve milovali. Teď si za to sypou popel na hlavu.“

„Považoval bych za ponižující to, aby se člověk mého typu, který nitku na Evropské unii nenechal suchou před koronavirem, pouštěl do kritiky této instituce. To bych nechal na těch, kteří dříve unii bezhlavě věřili,“ uzavírá Václav Klaus.