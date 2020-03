Vrchol pandemie přijde za měsíc, časem se nakazí 70 procent lidí, říká infektolog

„Samozřejmě vše závisí na tom, jak intenzivní bude diagnostika. Čím více lidí vyšetříme, tím více pozitivních pacientů odhalíme. Zatím se z dat, která máme k dispozici, dá říct, že nemoc nekulminuje, to teprve přijde,“ doplňuje Beneš.

Podle řady odborníků se dříve či později nakazí koronavirem velká část populace. „Polovina nakažených lidí, možná i více, na sobě nemoc vůbec nepozná. To znamená: nakazí se, virus nějakou dobu vylučují, ale nemají žádné příznaky,“ uvádí přednosta kliniky.



„Naopak druhá část nakažených příznaky má,“ popisuje Jiří Beneš. „Souhlasil bych s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, podle které se nakazí koronavirem zhruba 70 procent populace.“



„Pokud se u těchto lidí vytvoří protilátky, mohou nás proti nákaze chránit,“ pokračuje Beneš. „A ochrana může trvat buď několik měsíců, nebo dokonce i let. Má to však úskalí. Pokud někdo prodělá nemoc příliš krátce, do sedmi dnů, a navíc velmi lehce, nastane situace, kdy se nezačnou vytvářet potřebné protilátky a tento pacient zůstane vůči nákaze stále vnímavý,“ vysvětluje Beneš s tím, že se tento člověk může nakazit opakovaně.



Nakažených může být v tuto chvíli přes 20 tisíc

Česko mělo podle údajů ze sobotního podvečera přes 2 500 prokázaných případů onemocnění koronavirem a 11 obětí. Testů výrazně přibývá, denně jich jsou odborníci schopni udělat přes pět tisíc. Jak varuje Jiří Beneš, skutečný počet nemocných může být mnohem vyšší. „Množství infikovaných lidí je v současné době přinejmenším desetkrát vyšší než jsou hlášená čísla. Takže minimálně dvacet tisíc lidí má k dnešnímu dni koronavirus.“



Jiří Beneš se neobává toho, že by měla Česká republika dlouhodobě nedostatek intenzivních lůžek pro nakažené pacienty. „Ventilátory se dají koupit, ale lékaři ne,“ varuje přednosta a dodává, že ne každá doktor umí s těmito lůžky pracovat. „To opravdu není tak jednoduché. Běžný lékař to neumí, tady musejí nastoupit specialisté, kteří to ovládají a ty si neumíme tak rychle opatřit. To je také jeden z hlavních důvodů, proč se snažíme průběh epidemie rozprostřít, oploštit.“



Roušky jsou gestem ohleduplnosti

Přísná vládní opatření Jiří Beneš přivítal. Nakonec se smířil i s příkazem nošení roušek při každém pobytu mimo domov, přestože to ještě před časem považoval za zbytečné.

„Stále si myslím, že roušky jsou potřeba tam, kde se lidi setkávají, hlavně ve větším počtu. Ale pokud jsme venku v přírodě a jsme tam sami, není užitek z jejich nošení tak velký. Na druhou stranu to vnímám jako jakési gesto toho, že jsou lidé disciplinovaní a ohleduplní vůči sobě.“



V rozhovoru po Skypu hovořil Jiří Beneš i o možnostech budoucího očkování proti koronaviru, o tom, kde hrozí největší riziko nákazy, srovnával COVID-19 s nákazami SARS a MERS. Rozebral také to, jak by se mohla přísná opatření v České republice postupně uvolňovat. Kompletní rozhovor najdete v hlavním článkovém videu.