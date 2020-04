Šéf Slavie Tvrdík: Hamáček mě povolal do krizového štábu ministerstva

Stal jste se jedním z hlavních aktérů při nákupu zdravotnického materiálu z Číny. Jaká byla vaše role? Proč jste se angažoval?

Pomáhat v podobné situaci je lidská povinnost. Neumím léčit a ošetřovat, ale mohu se svým týmem pomoci v tom, v čem jsme dobří. Máme v Číně řadu přátel a známých, moji čínští spolupracovníci svoje rodiny. Vývoj krize jsme sledovali velmi pozorně, každý den. Čína na začátku virus podcenila a celá Evropa opakovala stejnou chybu.

Když nastala krize v České republice, nabídli jsme hned svoji pomoc. Nebyla jiná země světa, kde by šlo materiál v potřebném množství pořídit. Pomohli jsem se vším, co bylo potřeba na čínské straně. S kontakty na čínské úřady, na China Eastern, celní správu, s prověřováním dodavatelů a výrobců, s odbavením letadel.

Čínský tým Komory si obrátil denní režim. V Číně je stále omezený pohyb osob. Například do Šen-čenu se nedostal žádný český personál, kompletní komunikace při naložení čtyř Ruslanů s úřady, celníky nebo handlingovou společností se dělala z Česka po telefonech v čínštině.

Požádal vás o pomoc prezident Miloš Zeman?

Pomoc jsem sám aktivně nabídl ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu vnitra. S ministerstvem zdravotnictví spolupracujeme na koordinaci přepravy a proclení v Číně. Ministr vnitra mě povolal do krizového štábu ministerstva a pro něj děláme rozhodující část práce. Prezident mi vzkázal, že mám jeho podporu, a že se na něj mohu kdykoliv obrátit, kdybych potřeboval jeho pomoc.

Jakou roli sehrála vaše únorová mise v Číně společně s Vratislavem Mynářem a Martinem Nejedlým? S kým jste o tom, že budou roušky poskytnuty do Česka, jednali?

Na cestu nás poslal prezident Zeman. Abychom předali jeho osobní dopis a humanitární pomoc, kterou inicioval. O dodávkách zdravotnického materiálu jsme v té době nejednali.

Co sehrálo klíčovou roli v tom, že právě Česku byl zdravotnický materiál poskytnut?

To, že Česká republika poskytla Číně svoji pomoc. A také osobní přátelství obou prezidentů. Dobré vztahy jsou první předpoklad, schopnost je pragmaticky využít druhý. Roli Jana Hamáčka úplně docení až čas. To, že zdravotníci a lékaři mají vše potřebné a patříme nyní k nejlépe vybaveným zemím světa, je především jeho zásluhou.

Klíčové bylo, že Česká republika jen pasivně neodeslala svoji žádost a nečekala na její vyřízení. Podobné žádosti do Číny směřovaly desítky vlád. Byli jsme schopni si věci zařídit a zorganizovat z velké části sami. Jednu chvíli jsme měli na konferenčním hovoru 16 manažerů China Eastern. Často zní, že pomoc kupujeme. Ano. Je ale potřeba dodat, že roli hrál čas. Normálně by takový proces trval týdny nebo spíš měsíce. Pomáhali všichni, i obyčejní lidé.

Zapojil se do jednání někdo z čínských představitelů?

Denně komunikujeme s čínským velvyslanectvím v Česku, které vše předává do Číny. Je to nejrychlejší cesta. Osobně nám pomohl nejvyšší představitel Šanghaje Li Qiang, kterého Česko dobře zná z jeho působení ve vedení provincií Če-ťiang a Ťiang-su.

I díky němu máme v Šanghaji zázemí a logistickou základnu. Materiál navážíme do velkoskladu, který pro Českou republiku operativně zapůjčila skupina PPF. China Eastern zboží přebírá přímo ve skladu a pomáhá s logistikou přepravy na letiště a jeho proclením.

Kdo dal pokyn k otevření leteckého mostu mezi Českem a Čínou?

Jan Hamáček. Když předseda vlády rozhodl na návrh Romana Prymuly (ještě v roli předsedy Ústředního krizového štábu) o nezbytném množství krizového zdravotnického materiálu, nebyla jiná alternativa. Rychlé zajištění smluvních dodávek a letecký most jsou v rámci Evropy unikátní a žádné jiné zemi po nás se to již nepodařilo.

Do Česka doposud přiletělo deset letadel společnosti China Eastern, která létá denně, některé dny dvakrát. Čtyři obří Ruslany, dva speciály Smartwings/ČSA a jeden armádní speciál. Na palubách vozíme pomoci pro Slovensko, z prostředků dovezených z Číny vláda poskytla pomoc i Slovinsku, Španělsku a Itálii.

Kolik roušek a dalších ochranných prostředků bude ještě do Česka dovezeno? A jakých?

Týdně do České republiky putují tři miliony respirátorů, 20 milionů roušek, 300 tisíc biologických ochranných obleků, brýlí a návleků, pět milionů rukavic a další zdravotnický materiál, který se průběžně upřesňuje. A stále to nestačí. Jak virus napadá celou Evropu, začínají být problémy i se zdravotnickým materiálem, který byl dříve bez jakýchkoliv problémů dodáván evropskými výrobci. Aktuálně třeba výtěrovky s transportním médiem.

Kdo za Českou republiku s čínskými firmami komunikuje?

Komunikaci vede ministerstvo vnitra, které vytvořilo zvláštní tým v čele s ekonomickým náměstkem Wilibaldem Knobem, za podpory našich tlumočníků. Je to velmi složitá logistická operace, která nemá precedent. V Číně nyní nakupují vlády desítek zemí včetně těch největších jako je USA, Evropská komise nebo NATO v obrovských počtech. V miliardách kusů.

Česko mělo výhodu, že reagovalo okamžitě, jako jedna z prvních zemí. Před námi byla jen Itálie. Ráno zboží bylo, odpoledne ho prodali zájemci, který platil v hotovosti vyšší cenu. Je to boj o život v plné nahotě, tak to prostě je. Krize přišla rychle a do všech zemí v zásadě ve stejném čase.

Jak dlouho ještě budou kontrakty trvat?

Letecký most a dodávky zdravotnického materiálu by měly končit první květnový týden. Do té doby by měl být mobilizován český průmysl a případný další materiál z Číny by měl již jen doplňovat případnou chybějící kapacitu. Mám obavu, že boj s nemocí bude dlouhý a virus se bude vracet. Může se vrátit i do Číny. Potom bychom neměli kde brát.

Často čelíte kritice, že čínské roušky a respirátory nesplňují zdravotní kritéria a normy. V jaké kvalitě čínské pomůcky jsou?

Zaregistroval jsem dva případy. U rychlotestů dojem nespolehlivosti vyvolalo použití v rozporu s doporučením výrobce. Omlouvám se za příměr, ale v ledničce taky nemůžete vařit. Dovezené rychlotesty jsou založeny na protilátkách IGG/IGM, které tělo vytváří teprve po určitém čase. Čína je používala dvakrát, 7 a 12 den.

Při prvním testu mají účinnost 70 procent, při druhém 98 procent. Po úpravě metodiky účelu použití ze strany ministerstva zdravotnictví jsou používány bez jakýchkoliv výhrad. V druhém případě se ukázalo, že se nejedná o respirátor čínského, ale francouzského výrobce Valmy. Respirátory procházejí kontrolou kvality při výběru. Výrobce musí splnit ISO normy, musí být certifikován u čínského SUKL, příslušné testy a certifikáty musí mít i samotný respirátor.

Nyní také ministerstvo vnitra nechává respirátory průběžné kontrolovat ve specializované laboratoři. Jsme v kontaktu s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze a Fakultní nemocnicí v Motole a dostáváme od nich pozitivní zpětnou vazbu. Bez biologických ochranných oděvů, brýlí, rukavic, návleků by dnes lidé v první linii byli bez jakékoliv ochrany. Bylo by to jako s hasiči v Černobylu. Nebo jako v New Yorku, kde ochranné oděvy dělají z pytlů na odpadky.

Bude Čína za pomoc od Česka něco chtít? Třeba podporu v politice lidských práv? Před koronavirovou nákazou byly mezi Českou republikou a Čínou dost vyostřené vztahy kvůli plánované cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan. Jaké jsou vztahy obou zemí?

Je krize, a v nouzi se pomáhá. Tohle teď opravdu nikdo neřeší, přednost má záchrana životů lidí. Mezi vládami se řeší výhradně koordinace podpory a upřesňování toho, co Česká republika potřebuje.

Očekává se a plánuje se stále cesta prezidenta Zemana do Číny?

Byly připravovány dva Summity, EU – Čína a Summit prezidentů 17 zemí střední Evropy a Číny. Oba byly odloženy. Až bude znám nový termín, předpokládám, že Česko se bude účastnit obou. A ano, prezident Zeman potvrdil svoji účast podobně jako většina ostatních prezidentů nebo premiérů pozvaných zemí.