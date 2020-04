Do školy v rouškách? Možná ano, metrové rozestupy však ne, míní Plaga

Metrové rozestupy mezi žáky jsou na českých školách neproveditelné, stejně jako rozfázování začátku vyučovacích hodin. V České televizi to ve čtvrtek řekl ministr školství Robert Plaga. Vyjádřil se tak k opatření, která by podle Andreje Babiše měly zavést školy po znovuotevření. Premiér se o nich zmínil v rozhovoru pro server Blesk.cz. Plaga by preferoval otevření všech škol typů najednou.