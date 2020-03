Maturita se dá odložit, ne zprůměrovat, míní ředitelé. Vysoké školy počkají

Zkoušky přehledně Přijímací zkoušky na střední školy: Zkouška bude jednokolová a proběhne nejdříve za dva týdny od doby, co se žáci vrátí do lavic. Konkrétní termín bude letos je jeden a stanoví ho MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Zkrátí se termíny pro vyhodnocení testů.

Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Jestliže se ale školy do 1. června neotevřou, nepředstavilo zatím ministerstvo náhradní plán. Přijímací zkoušky na vysoké školy: Zkoušky se budou termínově řídit podle toho, kdy se školy otevřou a studenti budou moci složit maturitní zkoušku. Odvíjí se tedy o toho, jestli se školy otevřou do 1. června, nebo ne. Na tento termín s rozumným časovým odstupem vysoké školy navážou začátek přijímacích zkoušek, řekl předseda České konference rektorů Petr Sklenička. Maturitní zkouška: Proběhne nejdříve za tři týdny od doby, co se studenti vrátí do lavic. Zásadní je datum 1. června.

Pokud se do školy do té doby otevřou, budou maturity probíhat ve zjednodušené formě, ale podobně jako každý rok. Ze společné části maturity bude vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. Je to kvůli časové náročnosti, oprava písemných prací zabere nejvíce času.

Testy by vyhodnotila samotná škola, nikoliv CERMAT, které jen dodá školám dokumentaci a podklady pro vyhodnocení.

Jestliže se školy neotevřou před 1. červnem, vystaví škola maturitní vysvědčení na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Jestliže v posledním pololetí propadl, může dělat reparát. Učební obory: Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.