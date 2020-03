Maturity nebudou, pokud se školy neotevřou do 1. června, podepsal Zeman

V návrhu stojí, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol, které jsou dnes kvůli pandemii uzavřené. Maturitní zkoušky se mají konat o týden později. Vše ale bude platit pouze v případě, že se školy otevřou do 1. června. Zkoušky pak musí být hotové do konce školního roku, doplňuje podepsaný návrh.

Maturity by se nekonaly v případě, pokud by se školy otevřely až po 1. červnu. Nahradil by je průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy. „Propadlíci“ z pololetí posledního ročníku mají dostat možnost komisionálního přezkoušení. Maturanti nebudou letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Vyhodnocovat je bude organizace Cermat, která je připravuje.



VIDEO: Pokud se školy neotevřou do června, nebudou maturity Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční pouze v jednom termínu místo standardních dvou. Jednotná přijímací zkouška počítá s testy z češtiny a matematiky, zákon počítá i s náhradním termínem pro její absolvování.

„Z konzultací s řediteli škol vyplývá, že je zde velký převis dětí se zcela stejným vysvědčením. O přijetí by tak rozhodoval los, což jsme vyhodnotili jako nevhodnou formu a navrhli řešit přijímání žáků formou přijímacích zkoušek,“ vysvětlila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

VŠ musí ještě vyřešit přijímací a závěrečné zkoušky

Uzavřené školy jsou problém i pro VŠ, které musí upravit systém přijímacích i závěrečných zkoušek. Přijímací řízení je v kompetenci vysokých škol, které musí ještě rozhodnout, jak budou zkoušky probíhat. Některé mají své přijímací zkoušky, jiné přijímají studenty na základě výsledků SCIO testů.

Závěrečné zkoušky na vysokých školách konzultuje ministerstvo s jejich rektory a resort podle mluvčí zároveň pracuje na návrhu zákona, který má problém řešit.

Původní termíny a počty Státní maturity se podle původního plánu měly uskutečnit v dubnu a v květnu. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo zhruba 80 tisíc studentů a k přijímacím zkouškám na maturitní obory přibližně 95 tisíc dětí.

Přesný termín maturit chce ministr školství Robert Plaga vyhlásit až po otevření škol. V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, by podle Plagy mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci. Školy jsou uzavřené od 11. března do odvolání.

Termíny závěrečných zkoušek učňů, které se obvykle konají v červnu, by se podle návrhu ministerstva školství mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu. Loni šlo k těmto zkouškám zhruba 27 a půl tisíce učňů.