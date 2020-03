Epidemie skončí, česko-čínské přátelství přetrvá, píše se na krabicích z Číny

„Každé epidemie jednou skončí, ale česko-čínské přátelství přetrvá.“ Takový vzkaz nechala Čínská lidová republika pro Česko na části balíků se zdravotnickým materiálem, který do republiky dorazil v úterý po půlnoci.

Při vykládce předchozích letadel na krabicích takový vzkaz nebyl. Letáky byly pouze na menších, těžších krabicích. Nebyly na krabicích s rouškami, které jsou větší a lehčí.



Podle odbornice na Čínu z Asociace mezinárodních otázek Ivany Karáskové není Česko jedinou zemí, která tento vzkaz od Číny dostala. „Ono se to objevilo na spoustě jiných dodávek, bylo to na italských dodávkách, na dodávce, která mířila do Litvy,“ uvedla odbornice.

Vzkazy od Číny se tak podle ní na nyní distribuovaném materiálu objevují celkem standardně. „Pochopitelně je to určitý způsob, jak ty dodávky zdravotnického materiálu udělat personalizované. Nicméně ten materiál, pokud se nepletu, jsme si stejně koupili, nejedná se tedy o pomoc České republice. Je to tedy takový způsob, snaha vytvořit lepší obraz Číny, u nás i jinde,“ doplnila

Redakce iDNES.cz oslovila i čínské velvyslanectví v Praze, proč takové vzkazy na zdravotnický materiál dávají, na otázky úřad zatím neodpověděl.

„Za rozšíření viru má odpovědnost čínská vláda a její neschopnost. A ochranné prostředky k nám přišly se zpožděním, za drahé peníze a ve špatné kvalitě. Pokud má být vzkaz, o kterém mluvíte, z čínské strany pokus o omluvu, tak je to málo. V uvedeném kontextu bych to chápal spíše jako zbožné přání ze strany Číny,“ uvedl v reakci na vzkaz předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer.

Tři miliardy za nákup

Na palubě Ruslanu bylo 52 600 ochranných obleků, 70 900 ochranných brýlí, 250 000 rukavic, 1 160 000 respirátorů a osm milionů roušek, uvedl už dříve ministr vnitra Jan Hamáček.

Zatím stát za nákupy v zahraničí vynaložil tři miliardy korun. Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler dříve uvedl, že vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů respirátorů, 250 000 ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic. Dodáno bylo k úterý 14 milionů roušek, skoro čtyři miliony respirátorů, 120 000 obleků a 250 000 rukavic.

Přehled objednaného a dodaného materiálu k 25.3.2020: Předmět Objednáno - počet kusů Uhrazeno celkem - v Kč Průměrná cena za 1 kus Dodáno Respirátory FFP 2 10 600 000 661 601 510 Kč 62,50 Kč 3 912 000 Roušky 77 000 000 723 810 075 Kč 9,40 Kč 14 939 000 Obleky 250 000 156 344 314 Kč 625 Kč 119 718 Brýle 250 000 48 580 000 Kč 195 Kč 80 000 Rukavice 5 250 000 6 105 715 Kč 1,16 Kč 250 000 Testery 1 050 000 165 123 865 Kč 157,25 Kč 109 000

Zdroj: ministerstvo vnitra

Ruslan, s aliančním kódovým označením Condor, chce ministerstvo obrany využít k přepravě zdravotnického materiálu opět příští týden. Jedno z největších letadel světa by se mělo na cestu do Číny vypravit z Lipska v neděli, přílet do Pardubic je naplánován na úterý 31. března. Let, který jde z rozpočtu ministerstva obrany, stojí asi 33 milionů korun. Stroj je schopen přepravit až 120 tun materiálu.



Do leteckých dodávek ze zahraničí je zapojena česká letecká společnost Smartwings, čínská letecká společnost China Eastern, vojenské speciály a velkokapacitní letouny An-124 Ruslan, jejichž využití je součástí programu Severoatlantické aliance s označením SALIS, jehož členem je Česká republika od roku 2006.

Podle hradního kancléře Vratislava Mynáře Česko uzavřelo smlouvu s leteckou společností China Eastern na devět letů týdně. Letadla čínské firmy mohou podle kancléře dopravit asi 20 milionů roušek.