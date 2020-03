Školy otevřou nejdříve na konci května, učit se může i o prázdninách

Náměstek ministra a šéf krizového štábu Roman Prymula doplnil, že by bylo zřejmě možné nějak uspořádat maturitní zkoušky v menších skupinách. Nebránil by se také zkrácení letních prázdnin tak, aby bylo možné stihnout rámcové vzdělávací plány „Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin,“ řekl.



„Důležité je vyřešit především maturitní zkoušky. Vůči studentům by to nebylo korektní,“ uzavřel Prymula



Školy jsou kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zavřené od 11. března do odvolání.

Už v týdnu vláda rozhodla, že základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. „Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů,“ píše se v opatření ministerstva školství.

Některé vysoké školy nebo jejich fakulty se kvůli situaci kolem koronaviru chystají měnit termíny přijímacích zkoušek či zápisů ke studiu. Například vedení Univerzity Palackého v Olomouci už v pondělí rozhodlo o prodloužení letního semestru v tomto roce. Harmonogram akademického roku zřejmě upraví také Masarykova univerzita v Brně. Univerzita Karlova naproti tomu zatím vyčkává a o případných změnách rozhodne podle dalšího vývoje situace.