PŘEHLEDNĚ: Jak se chovat po 11. květnu v hospodě, kině nebo kadeřnictví

1 Kina, divadla, muzea

V divadlech bude možné obsadit jen každou druhou řadu, v kinech by mělo dvojici diváků od dalších oddělit volné sedadlo. Navíc nebude možné prodávat ani jíst potraviny včetně nápojů.

„Diváci budou sedět v každé druhé řadě, je nutné, aby byla mezi nimi jedna řada volná,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V kinech by měli sedět maximálně dva lidé vedle sebe, od dalších je musí oddělit jiné sedadlo. „Pokud je to bez pevně umístěných sedadel, pak je nutné sedět opět nejvíc ve dvojicích a jeden a půl metru od ostatních,“ dodal.

Muzea, stejně jako kina a divadla, může navštívit v jeden okamžik maximálně 100 lidí. „A nejvíc jeden na deset metrů čtverečních prostorů určených pro návštěvníky. Každá galerie ví, jakou má výstavní plochu a je schopna si napočítat, kolik lidí může do daného prostoru pustit,“ řekl Vojtěch.



2 Restaurace

Otevřít mohou 11. května také restaurace s venkovní zahrádkou. Podle ministra Havlíčka lidé sedící na zahrádce v restauraci budou muset dodržovat odstup nejméně 1,5 metru. Provozovatelé musí dezinfikovat židle a stole před každým novým klientem. Při konzumaci jídla a nápojů lidé nemusí mít roušku.

„Zákazník nemá povinnost mít roušku, když konzumuje potraviny nebo nápoje u svého stolu,“ uvedl ministr Karel Havlíček.

3 Školy

Základní školy musí po návratu žáků zajistit, aby se při příchodu do školy neshlukovali na jednom místě. Žáci nebudou muset nosit roušky, pokud ve třídě budou mezi nimi dostatečné rozestupy, nasadit je budou muset při společných úkolech či při pohybu po škole, řekl ministr školství Robert Plaga.

Školy musí zabránit „zašpuntování“ dětí před svou budovou před vyučováním. „Jde to zabezpečit různými způsoby, některé školy mají například víc vchodů,“ uvedl ministr. Žáci si budou muset očistit ruce po přezutí, při dalším pohybu po budově pak dodržovat dostatečné rozestupy.



Děti v mateřských školách mít roušky nemusí. Úřady si ale přejí, aby ve školkách panovala zvýšená hygiena. „Provoz by měl být relativně normální při dodržení vyšších hygienických požadavků,“ řekl Plaga. Děti by se měly pohybovat co nejvíce venku.

4 Kadeřnictví

Zpřesněná hygienická pravidla se týkají také kadeřnictví. „Je nutné, aby provozovatelé měli zdvojenou ochranu dýchacích cest. Tedy kromě roušky i ochranný štít,“ uvedl Vojtěch. Mezi zákazníky bude rozestup dva metry. Po skončení služby si vždy holič musí dezinfikovat ruce. Pokud používá rukavice, tak si je musí vyměnit.

Podobná pravidla platí u manikúry a pedikúry. „Tady opět chceme, aby tito provozovatelé měli roušku, ochranný štít, měli rozestup 2 metry. Je nutné, aby při výkonu práce používali při výkonu rukavice,“ dodal.

5 Obchodní centra

Provozovatelé obchodních centrech zajistí dezinfekci a rozestup lidí 2 metry a řízené fronty. Na dodržování opatření bude dohlížet alespoň jedna osoba.

„Pokyny pro zákazníky budou sdělováni v průběhu jejich pobytu v centru formou letáku, informačních tabulí, rozhlasem. Na všech veřejných plochách,“ shrnul Havlíček.

Vláda také rozhodla, že 11. května budou moci lidé zamířit nejen do všech provozoven ve velkých obchodních centrech, ale budou si už také moci zkoušet oděvy. Oblečení pak bude muset být odloženo na 24 hodin, aby si jej po tu dobu nikdo další nemohl vyzkoušet.

V obchodních centrech musí být podle Havlíčka zajištěna neustálá informační kampaň. U vchodu musí být umístěné dezinfekce, při vchodu do každého obchodu musí být jasně napsáno, aby lidé dodržovali rozestup 2 metry. Dětské koutky v nákupních centrech se zatím neotevřou.

