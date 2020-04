Poslanci rozhodují o zvýšení ošetřovného pro rodiče dětí do 13 let

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Dopady pro státní rozpočet budou 3,5 miliardy korun,“ řekla poslancům v úterý ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.



Před tím Sněmovna schválil\ vládě ve zrychleném režimu, že prodejci budou moci prodávat a stahovat starší cigarety z trhu do konce června.



Poslanci také rozhodnou, zda se bude moci stát kvůli pandemii koronaviru více zadlužovat a jestli bude garantovat majitelům až 80 procent nájemného, pokud by ho nájemník nezaplatil.



Senát odmítl změnu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, která by vláda umožnila pro příští rok předložit rozpočet se strukturálním schodkem až 4 procenta HDP.



„Na příjmech bude chybět minimálně 140 miliard korun. Buď by to znamenalo seškrtat výdaje, nebo zvýšit daně,“ varovala ministryně financí Alena Schillerová, co by znamenalo nepřijetí zákona.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Ani zvyšovat daně, ani škrtat výdaje ale nehodlá. V pondělí ve vládě získala podporu pro úpravu státního rozpočtu na letošní rok a zvýšení jeho schodku na 300 miliard korun. Původně vláda prosadila schodek 40 miliard a v březnu při schvalování první vlny zákonů v režimu legislativní nouze navýšení schodku na 200 miliard korun.

Jednání o nájemném a nájemnících

Poslanci budou jednat i možnost odkladu nájemného v bytech a v prostorách pro podnikání. Senát chce, aby oproti vládnímu návrhu stát majitelům garantoval osmdesát procent dlužného nájemného. A protože s tím vláda nesouhlasí, potřebuje 101 hlasů, aby umožnila působení lékařů ze zemí mimo Evropskou unii i bez aprobace v nemocnicích. Senát to odmítl.

Na podporu opozičních poslanců vláda spoléhat nemůže, a tak se kvůli zákonům vráceným ze Senátu poslanci musí sejít v plném počtu, i když kvůli riziku šíření koronaviru jednají jinak v redukovaném počtu.

Pro přehlasování Senátu a prosazení svých postojů totiž vláda potřebuje nadpoloviční většinu hlasů ze všech 200 poslanců.

Ve středu by Sněmovna mohla jednat o dalších vládních návrzích - o zvýšení schodku státního rozpočtu na 300 miliard korun, zvýšení plateb státu do zdravotnictví za státní pojištěnce i o prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu OSVČ. Do 8. května chce vláda osobám samostatně výdělečně činným za každý den, kdy byly poškozeny kvůli omezení jejich podnikání, vyplácet pětistovku denně.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že po dohodě vlády s opozicí by mělo dojít i jednání o dvou věcech, které chce řešit opozice - na debatu s vládou o uvolňování ekonomiky a diskusi o nákupu ochranných prostředků.

Spor o nouzový stav. KSČM ho chce do 17. května

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že jeho strana podpoří prodloužení nouzového stavu do 17. května. Nouzový stav platí do konce dubna. O jeho prodloužení má jednat vláda ve čtvrtek. Proti prodloužení nouzového stavu jsou opoziční strany.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že o prodloužení nouzového stavu se hádá i sama vláda a ministr vnitra Jan Hamáček by musel ve Sněmovně jasně doložit k čemu vláda nouzový stav přesně potřebuje.„Není důvod prodlužovat nouzový stav,“ řekl šéf ODS Petr Fiala. Za nedostatečné označil to, že chce vláda mít možnost snáze nakupovat ochranné prostředky.Jasný postoj k možnosti prodloužit nouzový stav přitom zatím nemá poslanecký klub ANO a čeká až na to, s čím vláda přijde.

Počet osob s covid-19 dle krajů