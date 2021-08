Vést vnitro? Jsme připraveni na jakékoli povolební vyjednávání, řekl Šlachta

Je podle něj třeba počkat, jaký dostane Přísaha mandát. Podle zatím posledního průzkumu agentury Median by Šlachtovo hnutí Přísaha získalo 6,5 procenta hlasů a předstihlo by komunisty i ČSSD.

Šlachta se zatím pečlivě vyhýbá tomu, aby před volbami řekl, se kterými stranami možná spolupráce je a se kterými ne. „My chceme jít s těmi, kde se potkáme v programových věcech,“ říká pouze obecně.

Žádné béčko nejsme, jen kecy některých oslů

Ostře se ohrazuje proti tomu, co je mu často buď politickými konkurenty či některými novináři předhazováno, že je Přísaha jen béčko hnutí ANO. „Nikdy jsem nikomu nedělal béčko. Žádné béčko nejsme. Nikdo nic není schopen vytáhnout, jsou to jenom kecy plané některých oslů, kteří nic jiného neumějí tvrdit,“ řekl Šlachta v posledním vydání pořadu Napřímo.

„Nikdy jsem s panem Andrejem Babišem úzce nespolupracoval. S panem Babišem jsem se viděl, když jsem byl na ÚOOZ asi dvakrát nebo třikrát a bylo to vždy za přítomnosti policejního prezidenta, protože když byl ministr, tak my jsme dělali ochranu ústavních činitelů - ÚOOZ, když bylo vydírání vůči Babišovi,“ popsal bývalý šéf ÚOOZ, který má ambici, aby jeho Přísaha byla po říjnových volbách ve Sněmovně. Zprávy o tom, že má údajně blízko k Babišovi, jsou podle něj vyfabulované. „Jsou to jenom plky, plky, plky,“ prohlásil Šlachta.

Šlachta je pro udržení české koruny

Na volební kampaň má zatím 13,1 milionů korun, z toho 5,2 milionů korun od drobných dárců.

V pořadu Napřímo také řekl, že je očkovaný a sám podporuje, aby očkování zůstalo dobrovolné.

Nechce hýbat se sazbami daní, ale jsou podle něj daňové výjimky, které jsou nesmyslné. Nepodporuje přijetí eura. „Jsme pro, abychom suverénní českou korunu udrželi,“ řekl šéf hnutí Přísaha.