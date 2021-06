Dva lidé, kteří pracovali pro Babišova poradce, teď pomáhají Přísaze

„Údajně jsou tam dva. Já s tím nemám problém,“ řekl Babiš. Podle premiéra ho Šlachta, jehož hnutí mělo v sobotu v Ostravě ustavující sněm, kopíruje.



„Ani Martin Štěpanovský, ani Zuzana Gedeonová pro ANO ani pro Marka Prchala nepracují,“ řekla iDNES.cz mluvčí Přísahy Karolína Skrčená. Připustila, že Gedeonová pracovala pro ANO do roku 2018 a Štěpanovský do jara 2020.

Hnutí Přísaha má v současnosti 128 členů. „Program představíme ve čtvrtek, nebo v pátek, podle toho, jak to bude situace dovolovat. Jeho stěžejní částí je samozřejmě to, co bude po covidu, řešíme to, co je nejzásadnější, tedy školství. Chceme udržet děti ve školách. Pak je tady zdravotnictví, zásadní je i boj proti korupci a podobně,“ popsal v sobotu volební program Robert Šlachta.



„Říkáme jasné dost krádeži peněz ze státního rozpočtu v čase krize, jakou Česko nepamatuje. Budeme trvat na důsledném prošetření všech zakázek, na podání trestních oznámení a na potrestání skutečných viníků,“ napsalo hnutí ve svých volebních novinách. Prošetření všech covidových zakázek je volebním slibem číslo jedna hnutí Přísaha.



„Už jsem se nemohl dál dívat na to, jak peníze z našeho společného rozpočtu končí ve firmách, které mají pobočky v automyčce na Ukrajině, nebo sídla v Karibiku. A to se vůbec nebavíme o malých penězích. Jenom v případě antigenních testu je to zakázka za 250 milionů korun,“ říká ve volebních novinách Šlachta.

Ostře se staví i proti předvolebním koalicím. A když se Přísaha dostane do Sněmovny, bude podle Šlachty hlasovat pro návrhy užitečné pro občany bez ohledu na to, kdo je předložil.



Jeho nové hnutí slibuje také přísné tresty postihující převaděčství a obchod s lidmi. „Chceme opětovně osamostatnit cizineckou policii k účinnější ochraně hranic,“ láká voliče Přísaha.

Aktualizujeme.