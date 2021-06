Nováček s nadějí na vstup do Sněmovny. Šlachta bude hostem Rozstřelu

Podpora neparlamentního hnutí Přísaha podle posledních průzkumů roste. V posledním volebním modelu agentury Kantar Přísaha poprvé dosáhla pětiprocentní podpory a překonala tak hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) v úterním Rozstřelu vysvětlí hlavní ideje a hodnotové zakotvení strany. Doposud se totiž nevyjádřil k tomu, s kým by v případě úspěchu byl ochotný jít do koalice, a s kým by naopak nespolupracoval.

„Proč se bývalý polda rozhodl jít do politiky? Mnozí si myslí, že politika je smutný cirkus, mnozí dokonce totální bahno. Chci spravedlivé Česko, proto jdu do politiky,“ komentoval v minulosti svou motivaci ke vstupu do politiky. Tvrdí, že si na založení hnutí vzal půjčku, a že ho založil se svým kamarádem.

Šlachta doposud představil svůj tým o zhruba 30 lidech. „Nechci sedět v kanceláři, radši se bavím s lidmi na ulici,“ řekl. Proto uvedl, že plánuje drive-in debaty s online pokládanými dotazy. Jen tak se lze podle něj v dnešní době s lidmi bezpečně setkat.

Expremiér Petr Nečas v nedávném rozhovoru označil hnutí Roberta Šlachty za „partu fízlů“ a „stranu vůdcovského typu“. Jeho strana politikou zamíchá, myslí si Nečas. Šlachta podle bývalého premiéra že dělá politiku již deset let. „Nyní už nemůže lhát, že ji nedělá,“ uvedl Nečas.