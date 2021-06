Šlachta slibuje prověření všech covidových zakázek i účinnější ochranu hranic

„Říkáme jasné dost krádeži peněz ze státního rozpočtu v čase krize, jakou Česko nepamatuje. Budeme trvat na důsledném prošetření všech zakázek, na podání trestních oznámení a na potrestání skutečných viníků,“ napsalo ve svých volebních novinách.

„Už jsem se nemohl dál dívat na to, jak peníze z našeho společného rozpočtu končí ve firmách, které mají pobočky v automyčce na Ukrajině, nebo sídla v Karibiku. A to se vůbec nebavíme o malých penězích. Jenom v případě antigenních testu je to zakázka za 250 milionů korun,“ říká Šlachta.

Jeho nové hnutí slibuje také přísné tresty postihující převaděčství a obchod s lidmi. „Chceme opětovně osamostatnit cizineckou policii k účinnější ochraně hranic,“ láká voliče Přísaha.

Bývalý šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta chce hlasy přilákat i slibem, že zajistí, aby se veřejné peníze neztrácely v daňových rájích nebo kapsách zločinců. Přísnější tresty mají být pro pachatele domácího násilí, násilí na starých lidech i na zvířatech.

Ne privatizaci nemocnic, ne zvyšování věku odchodu do důchodu a nižší DPH na potraviny

Některými sliby „zabrušuje“ i do agendy slábnoucí sociální demokracie. Říká, že nepřipustí privatizaci silné páteřní sítě nemocnic, že je proti jakémukoliv zvyšování věku odchodu do důchodu a pro nižší DPH u potravin. Slibuje i místa pro všechny děti ve školkách.

Podporuje i teritorialitu exekucí a zpřehlednění celého exekučního řízení. O teritorialitu exekucí ve čtvrtek marně usilovali i někteří senátoři. Proti se postavila ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová. „Musím se držet programového prohlášení vlády a nemohu koketovat s nějakou teritorialitou,“ řekla Benešová k exekucím.

Nejsme jenom Babišovo béčko, odmítá Šlachta. Odmítá předvolební koalice

Ustavují sněm hnutí Přísaha bude 26. června, kdy chce také představit kompletní program. Šlachta ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, kategoricky odmítl, že by jeho hnutí bylo jen „béčkem“ hnutí ANO Andreje Babiše.

Ostře se také postavil proti předvolebním koalicím. A když se Přísaha dostane do Sněmovny, bude podle Šlachty hlasovat pro návrhy užitečné pro občany bez ohledu na to, kdo je předložil.