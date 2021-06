Úspěch Přísahy v průzkumu je závazek, říká Šlachta. Odmítá migrační kvóty

Přísaha se na pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny dostala poprvé v aktuálním průzkumu agentury Kantar. „Hnutí zaznamenalo významný příliv podporovatelů,” uvedli autoři.

„Samozřejmě mě ten zájem překvapil. Už víc než sedm týdnů jezdíme s naší peticí po Česku, ptáme se občanů na jejich názory. Máme 12 tisíc podpisů a to, že jdeme mezi lidi, se asi odráží v těch preferencích,“ reagoval v pondělí na Impulsu na výsledek Šlachta.

Šok to pro něj však nebyl. „Řekli jsme si, že jdeme do politiky se vším všudy, s odpovědností, kterou do toho vkládáme. Lidi, co mě znají, vědí, že když něco dělám, dělám to naplno,“ řekl. Dosavadní výsledky považuje za závazek do budoucí práce.

„Myslím, že by každý z politiků, kdo sedí v kanceláři, mohl zvednout zadek a zeptat se občanů, co oni chtějí,“ dodal v narážce na svou kampaň.

Podle Kantaru čerpá Přísaha nejvíce příznivců od hnutí ANO, SPD a také přilákala dřívější nevoliče. Z hodnocení vychází jako „věrohodnější, sympatičtější, s komplexnějším protikorupčním programem“.

„Na mítincích potkávám lidi, kteří volili i jiné strany, STAN, Piráty... Oni se ptají na náš program, naše priority, zajímají se. Pak bude ale samozřejmě záležet, jak se nám podaří je udržet,“ uvažuje Šlachta.

Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) má podle svých slov oproti SPD a ANO výhodu například v otázce postoje k migraci, protože během kariéry na několika souvisejících kauzách pracoval. „Postihování organizátorů migrace máme v krvi. Pro mě je jednoznačné nepřipouštět žádné kvóty dané Evropskou unií,“ uvedl.

„Chtěli bychom také znovu z cizinecké policie udělali samostatný útvar, tomu je nutné se věnovat v celé šíři,“ myslí si Šlachta. Podporoval by i přísnější tresty za převaděčství.

Myšlenka, že by Přísaha byla ve vládě, Šlachtu rozesmála. „I lidé se na to ptají. Ale my se necpeme do žádné vlády. Pro nás je důležitá konstruktivní práce a uvidíme, jestli jsou voliči schopní ji ocenit,“ řekl s tím, že by byl ochotný ve Sněmovně podporovat smysluplné návrhy jiných politických stran, které budou v programovém průniku s Přísahou.