Přísaha není béčko ANO, s Babišem nemáme nic společného, odmítá Šlachta

„Dělá to dobře. Je to pohledný muž, má kontakty, dobré fotky. Je to přesně hnutí ANO v roce 2013, takhle jsem to dělal,“ chválil Babiš nedávno Šlachtu. Toho takové vyjádření sympatií udivilo, uvedl v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

„Moje maminka se vyděsila z toho, že pan premiér o mně mluvil jako o hezkém muži,“ řekl bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. „S panem Babišem nemáme nic společného. On je podnikatel, miliardář, já jsem vzešel ze státní správy,“ dodal vážněji.

Babišovy výroky nahrály dohadům o možné povolební spolupráci Přísahy a ANO. Podle Šlachty však jde jeho hnutí do parlamentních voleb „samo za sebe“. „Jdeme s programem, který představujeme a v žádném případě se neženeme do vlády. Žádné nabídky nevnímám, s nikým se na ničem nebudeme domlouvat dopředu,“ řekl v Partii.

Šlachta také řekl, že nikdy nedělal žádnému hnutí takzvané „béčko“. Potenciální spolupráci s kýmkoliv chce řešit až po volbách. „Nevylučuji nikoho, to by byla neúcta k voličům,“ vyjádřil se.

Proti případné koalici hovoří také názor Šlachty na údajný střet zájmů premiéra, o němž hovoří Evropský parlament. „Pokud Evropská unie rozhodne, že střet zájmů má, taky my to budeme ctít. Nebudeme to zpochybňovat,“ řekl.



„Myslím, že ty kauzy pana premiéra velmi zasahují Českou republiku. A je to špatně, protože získáváme v Evropě punc docela nedůvěryhodné země. To je to zásadní a mělo by to skončit,“ dodal Šlachta.



Jeho hnutí Přísaha by se podle nedávných předvolebních průzkumů dostalo do Sněmovny se ziskem pěti procent. Uskupení staví na kontaktní kampani a objíždění Česka, podle Šlachty se na ní podílí čtyři tisíce dobrovolníků.