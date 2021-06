Je to fízlovská parta, řekl o Šlachtově hnutí expremiér Nečas

Nečasův kabinet padl před osmi lety po překvapivém policejním zásahu na Úřadu vlády. Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta se nyní se svým hnutím Přísaha nachází dle průzkumů na pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny.

„Je to svým způsobem dobře. Robert Šlachta dělá politiku víc než deset let, akorát dnes už je to zřetelné a nemůže lhát, že ji nedělá,“ řekl expremiér Nečas na CNN Prima News. „Jeho strana je vůdcovského typu, je to fízlovská parta, která s politikou zamíchá,“ dodal někdejší předseda vlády.

Šlachta měl za Nečasem přijít s tím, že se chtěl stát policejním prezidentem, což ho překvapilo. „Nicméně nejsem první premiér. O post prezidenta si řekl i stávajícímu předsedovi vlády (Andreji Babišovi - pozn. red.). Je to chování v podobě recidivy. Každou funkci chtěl používat jako odrazový můstek k dalším politickým výšinám. Uvidíme, jak jeho fízl partaj dopadne,“ nešetřil kritikou Nečas.

Podle expremiéra má Robert Šlachta za sebou desítky zničených životů, výjimkou není ani on a jeho nejbližší okolí. „Zničil nám s manželkou profesní životy, společenskou pověst. Nestyděl se zveřejnit záběry ze zatčení mé ženy. To jsou běloruské poměry, které on tady zaváděl, a obávám se toho, že i jeho fízl parta půjde tímto směrem,“ postěžoval si Nečas na působení bývalého šéfa ÚOOZ ve vysílání.

V souvislosti s „běloruskými praktikami“ se Nečas nebál drsnějšího přirovnání – zatčení opozičního novináře Ramana Prataseviče. Dodal ale, že tím myslel hlavně uvádění reportáží sestříhané policií. „Už to, že se veřejnoprávní televize sníží v demokratickém státě k tomu, že přijme materiál sestříhaný policií, kde je pouze zlomeček z časového úseku ze 48 hodin, dává jakousi základní argumentaci,“ pokračoval dál.

Používal estébácké prakticky, říká Nečas

Samotné nasazení policejní síly Nečas zpětně hodnotí jako absolutně neadekvátní. „Vždyť se sami chlubili tím, že 400 policistů je v ulicích, že jsou rozsáhlé šťáry a domovní prohlídky,“ míní.

„I já jsem byl terčem ataku, nezatkli mě jenom proto, že jsem měl imunitu. Když mou ženu, která spala sama ve svém bytě, přišlo zatýkat 12 policistů včetně těžkooděnců nebo když domovní prohlídku provádělo 15 policistů, to jsou metody, které jsou v podstatě estébácké. Proto mluvím o této straně jako o fízl partaji, to není nic proti policistům,“ rozvedl dále Nečas.

Bývalý premiér v minulosti mimo jiné naznačoval v médiích, že Roberta Šlachtu přivedl tehdejší šéf Věcí veřejných Vít Bárta. Právě o něm se mluví jako o možném podporovateli hnutí Přísaha. „Nechci spekulovat o někom, s kým jsem léta nemluvil, i když byl součástí mé vlády. Bárta přivedl do Sněmovny stranu, která se mu poté rozpadla. Šlachta se tehdy oháněl jeho podporou a říkal, že to s ním má domluvené,“ řekl expremiér.

Šlachta komentoval svou spoluúčast na pádu Nečasovy vlády již několikrát, přičemž nevyjádřil úplnou spokojenost s rozuzlením případu. „Mě s tou kauzou někdy spojují, že jsem stál za pádem vlády jako policista, ale jestli vede k pádu vlády, když obviníte milenku premiéra a nikdo jiný z politiky není obviněn, co si o tom asi myslíte,“ komentoval situaci bývalý policista.