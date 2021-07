Jediné, co o sobě neuslyším, že jsem pedofil. Doufám, vtipkoval Šlachta

„Možná jediné, co o sobě neuslyším, že jsem pedofil, doufám,“ řekl bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, ale zaklepal při tom radši současně na dřevo.

„Hateři, kteří píší on je béčko Babiše, za tím stojí Bárta, Hrdlička, PPF a já nevím co všechno, nic jiného nemají. Nemají co, pořád to stejné. Nevědí, jak nás uchopit,“ řekl Šlachta ve svém pravidelném pořadu Napřímo.

A přidal ještě jednu specifickou charakteristiku lidí, kteří o něm píší jen samé „hejty“, tedy negativní věci, na sociálních sítích. „To jsou lidi, kteří mají malé pindíky a potřebují si něco dokazovat,“ prohlásil Šlachta.

Slíbil, že bude dokládat každou korunu, která jeho hnutí přijde. „Máme kolem 11 milionů,“ přiznal, s čím může Přísaha do voleb v kampani operovat. „Není to kampaň za 40 milionů, ale je postavená na úžasných lidech, postavená na dobrých nápadech,“ tvrdí šéf Přísahy.

Šlachta před volbami usedne na traktor

Jedním z takových nápadů je, že v srpnu osloví voliče z traktoru. „Buďte připraveni, v srpnu na vás chystáme bomba akci. Pojedu s traktorem, bude videíčko, můžete to sdílet a říkat Šlachta traktorista. Bude to fantastické a možná budeme i sekat,“ slíbil šéf Přísahy.

Kritizoval vytváření předvolebních koalic. „Nevím, jak se v tom někdo může vyznat. Kde je KDU a jak má blízko k ODS, to je pro mě bizár. Jestli se v tom voliči vyznají, tak já určitě ne,“ řekl Šlachta. Rýpl si také do šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky.

„Pan Jurečka zmínil, že se doslechl, že stavíme béčko Babiše. Pane Jurečko, možná byste se měl starat o jiné věci a nestarejte se o Přísahu. Starejte se o to, co v té koalici Spolu děláte mimo to, že jezdíte s traktorem a nikdo vás nehejtí. Já s traktorem nejezdím a mě hejtěj, takže já jsem na tom lépe než vy,“ prohlásil šéf Přísahy. O tom, s kým by po volbách spolupracovat, nyní mluvit nechce.

V pořadu Napřímo komentoval i část programu své Přísahy, která se věnuje vztahu k migraci. „Samozřejmě zabýváme se migrací, ale nejenom tím, že budeme říkat nechceme migranty. Nechceme kvóty, nechceme jít na ruku Evropské unii. Chceme pomáhat vně České republiky, ale bavme se o nelegálním zaměstnávání, bavme se o agenturním zaměstnávání, agenturách a pojďme to řídit státem, ne že si každý tady bude dělat, co chce,“ uvedl muž, jenž má šanci usednout po říjnových volbách jako nováček ve Sněmovně.