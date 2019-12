Oběsit Lavrova? Novotný by se měl omluvit, řekl šéf české diplomacie

„Respektuji rozdělení moci v České republice. Já také nemluvím komunálním politikům do toho, jak opravují silnice, nicméně poslední vyjádření pana starosty Novotného jsou skutečně za hranou,“ řekl v rozhovoru s iDNES.cz český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Podle Petříčka zatím žádná oficiální reakce ze strany Ruska na vyjádření starosty Novotného nepřišla. „Respektuji, že si pan starosta chce postavit pomník, to je záležitostí komunálních politiků, ale vměšování se do zahraniční politiky by z jejich strany nemělo zaznívat,“ řekl Petříček.

Petříček zároveň odmítl, že by si měl Novotného kvůli tomu předvolat. „Toto je problém především ODS, jelikož pan Novotný je jejím členem,“ řekl.

„Ať vyzve mezinárodní společenství k zásahu“

„Pan Petříček naposledy řekl, že do toho Česká republika nemůže mluvit a je to záležitost místních samospráv. Já bych chtěl panu Petříčkovi vzkázat, že by mě moc zajímalo, co by se dělo s tím pomníkem vlasovců, kdyby do toho mohli mluvit,“ reagoval pro iDNES.cz na prohlášení ministra zahraničí Novotný.

„Pan Petříček by se měl zabývat zahraniční politikou a nevměšovat se do té komunální politiky. On mi byl vždycky sympatický, jako jeden z mála v té vládě,“ pokračoval. „Vyřiďte panu ministrovi, že to byla anexe na té Ukrajině. To mu vzkazujeme z Řeporyjí v holinkách od bláta, že to byla anexe, napadení cizího území a že by měl přestat otravovat Řeporyje a vyzvat mezinárodní společenství k zásahu. Pan ministr tomu asi nerozumí, je to anexe cizího území, akt války to je,“ uzavřel Novotný.

Jak to bylo se štábem ruské televize

Pavel Novotný v neděli přijal na radnici v pražských Řeporyjích štáb ruské armádní televize Zvezda. „Když vyhraju válku proti Rusku, nechám vás žít. Vrátím Krym Ukrajině, propustím všechny politické vězně a pověsím Lavrova,“ řekl Novotný už mimo záběr novinářům ruské armádní televize. „Ještě nevím, co udělám s Putinem. A Zvezda bude normální demokratické médium,“ řekl novinářům.



Jako starosta Novotný prosadil vybudování památníku příslušníkům Ruské osvobozenecké armády (ROA), které se podle jejich velitele Andreje Vlasova říká zkráceně vlasovci. Podle Novotného to byli právě oni, kdo pomohl Pražanům na konci druhé světové války proti nacistům.

Novotný svůj plán už jednou hájil i v přímém přenosu televize Rossija 1, v němž připomněl i to, jak sovětská NKVD za války vraždila polské důstojníky v Katyni.



Řeporyjský starosta také zanesl na ruskou ambasádu dopis, který napsal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, a to v reakci na ruské výhrady k pomníku.

Tento rozruch následuje po kontroverzích, které vyvolal plán Prahy 6 odstranit památník maršála Ivana Koněva v Bubenči. Ruská strana proti tomu ostře protestuje a stále nějak svůj zájem o zachování sochy na místě zdůrazňuje. Naposledy v pondělí, kdy v doprovodu ruského velvyslance Alexandra Zmejevského položila na místě kytici růží Koněvova vnučka Jelena.

Měl by se podle vás Novotný za výrok o Lavrovovi omluvit?