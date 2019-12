Řeporyje večer projednají stavbu pomníku vlasovcům, mohl by být na jaře

Zasedání zastupitelstva začne ve 20 hodin. Původně se mělo sejít až 16. prosince, termín však Novotný změnil. Oficiálně ze zdravotních důvodů, ČTK ale s nadsázkou také řekl, že změnu udělal na poslední chvíli proto, aby zmátl Sověty.



O Řeporyje se začala výrazně zajímat ruská média poté, co Novotný o plánu na vybudování pomníku vlasovcům napsal před necelými třemi týdny na Twitteru. Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády a s Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům. Na konci války však pomohli před příchodem Rudé armády osvobodit Prahu, zemřelo jich při tom zhruba 300.

Proto by si podle Novotného vlasovci v Praze pomník zasloužili, na rozdíl od maršála Koněva, který má sochu na náměstí Interbrigády. „Jeho armáda totiž neosvobodila Prahu. Tu osvobodili vlasovci,“ řekl Novotný v Rozstřelu na iDNES.cz.

Proti záměru výstavby pomníku vlasovcům se ohradilo ruské velvyslanectví v Praze, podle kterého by byl porušením mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Novotný následně na ruské velvyslanectví přivezl na multikáře dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, ve kterém uvedl, že o svém záměru nebude s Ruskem diskutovat.

Vedení pražského magistrátu se v kauze pomníku podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) angažovat nebude. „Je to plán městské části, my ctíme samosprávu městských částí a do jejich věcí nezasahujeme. Z mého pohledu by se měl prioritně vyřešit neoznačený masový hrob vlasovcům v Jinonicích,“ řekl Hřib.