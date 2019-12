Lavrov bude viset. Novotný přijal o půlnoci ruské reportéry a natáčel si je

Ruští novináři, kteří přijeli na radnici pražských Řeporyjí krátce před nedělní půlnocí, se Novotného na úvod ptali, zda má ochranku. „Nikdo tu není, mám tu jednu zbraň, ale ne na vás,“ zasmál se Novotný a ukázal reportérům mačetu.

„Jsem známý a na radnici občas přijdou blázni,“ vysvětloval řeporyjský starosta, proč má mačetu u svého pracovního stolu.



Pak už přišla řeč na Novotného snahu vystavět vlasovcům v Řeporyjích pomník. „Nejsem fanoušek Vlasova, byl velice kontroverzní. Nechci ani vidět jeho jméno na pomníku. Buňačenko byl mnohem lepší,“ vysvětloval reportérům.

„Přímo v Řeporyjích Buňačenko rozhodl, že vlasovci zamíří do centra Prahy, kde zasáhnou proti nacistům,“ řekl Novotný, který si mezitím všiml, že ho novinář přestal poslouchat.

„Neposlouchá mě, protože tohle do televize nedá samozřejmě,“ obrátil se na své diváky na Facebooku, kam celý rozhovor vysílal přes svůj mobilní telefon v přímém přenosu.

„Když vyhraju válku proti Rusku, nechám vás žít. Vrátím Krym Ukrajině, propustím všechny politické vězně a pověsím Lavrova,“ řekl Novotný už mimo záběr novinářům ruské armádní televize. „Ještě nevím, co udělám s Putinem. A Zvezda bude normální demokratické médium,“ dodal starosta Řeporyjí.



„Za Zemana se Ukrajincům omlouvám, kdekoli je potkám“

„Krym původem patří Rusku,“ opanoval mu reportér. Novotný mu odpověděl, že anexe byla válečným aktem. „Velice se stydím za našeho prezidenta. Kdyby tu byl (Václav) Havel, řekl by, že to bylo vyhlášení války a požádal by NATO, aby chránilo Ukrajinu,“ řekl Novotný s tím, že za Miloše Zemana se prý Ukrajincům, které potkává, vždy omlouvá.



Novotný se omlouval také za svou angličtinu, načež mu ruský reportér odpověděl ve stejném smyslu.

Rozruch kolem pomníku vlasovcům následuje po kontroverzích, které vyvolal plán Prahy 6 odstranit památník maršála Ivana Koněva v Bubenči. Ruská strana proti tomu ostře protestuje a stále nějak svůj zájem o zachování sochy na místě zdůrazňuje. Naposledy v pondělí, kdy v doprovodu ruského velvyslance Alexandra Zmejevského položila na místě kytici růží Koněvova vnučka Jelena.