Jak to bude s pomníkem vlasovcům? V Rozstřelu odpoví Pavel Novotný

„Tady je naprostá podpora pro sochu vlasovcům, váš názor nikoho v Česku nezajímá,“ řekl v přímém přenosu ruské státní televize starosta Řeporyjí.

Jednoho z moderátorů pak v průběhu pořadu označil za zfetovaného. „To, co vyprávíte v Rusku v televizi, je naprosto absurdní ohýbání historie. My se tady tomu normálně smějeme. Nic proti Rusku nemáme,“ dodal Novotný.



„Nemáme už trpělivost vás poslouchat, jste hlupák a darebák,“ ukončil moderátor rozhovor. Podle vyjádření Novotného jej uťali po pěti minutách z plánovaných patnácti (celý text k přečtení zde).

Později si televize pozvala do studia i Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta, který starostu Řeporyjí označil za blázna, se kterým většina Čechů nesouhlasí. Pavel Novotný si v reakci na svého jmenovce tradičně nebral servítky. „Ubohý kolaborant, jakmile umře, půjdu mu poplivat hrob. Ne kvůli sobě, kvůli jeho kolaboraci,“ uvedl starosta Řeporyjí.



Kromě sporu s Ruskem se Novotný v poslední době dostal do povědomí veřejnosti i obviněním za podněcování k vraždě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Novotný v reakci na Ondráčkovu cestu do Doněcké lidové republiky napsal na Twitteru, že by měl poslanec „viset“ za vlastizradu.

Starosta Řeporyjí pak pojal cestu na policejní služebnu recesisticky, oblékl si uniformu pohotovostního pluku SNB, kterou před rokem 1989 nosil právě Ondráček, který aktivně zasahoval proti demonstrantům během Palachova týdne.



Novotný při nástupu do funkce na podzim 2018 tvrdil, že se bude muset jako starosta chovat důstojněji než doposud, aby Řeporyjím nedělal ostudu. Splnil to? Jak to bude s pomníkem vlasovců? A jak hodnotí současnou politiku ODS, coby její člen? Novotný odpoví v pondělí ve 12:30 na idnes.tv, kde bude hostem Jaroslava Plesla v diskuzním pořadu Rozstřel.