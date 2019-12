Boj s Ruskem je málo, pustil se i do Číny. Novotný vyvěsil vlajku Hongkongu

„Na znamení solidarity městské části Praha - Řeporyje s nelidsky řezanými a perzekuovanými protestujícími proti pročínskému režimu byla na budovu úřadu symbolicky vyvěšena vlajka Hongkongu,“ napsal Novotný na Twitter.

K tomuto kroku přistoupil v době, kdy je hlavní postavou sporu s ruskými představiteli kvůli svému záměru postavit v Řeporyjích pomník vlasovcům. Tedy vojákům z Ruské osvobozenecké armády, kteří přispěli v době Pražského povstání na konci druhé světové války k osvobození Prahy.

Právě tuto aktivitu Novotnému připomněli diskutující na Twitteru. V komentářích pod příspěvkem mu radili, aby si dával „pozor na války na dvou frontách.“ Starosta na to reagoval, že „válku s Rusáky bere jako v zásadě vyhranou“.

Jiný člověk ho naopak pokáral, že nevyvěsil vlajku na podporu demonstrantům za nezávislost Katalánska, kteří stejně jako protestující v Hongkongu utrpěli zranění při potyčkách s policií.

Pavel Novotný po výstupu v ruské televizi čelí zájmu dalších ruských médií. Před týdnem za ním přijel štáb z armádní televize Zvezda. Novinářům řekl, že kdyby vyhrál válku s Ruskem, pověsil by tamního ministra zahraničí Sergeje Lavrova a propustil politické vězně.

Udělal Novotný správně, že vyvěsil vlajku Hongkongu?

ANO 217 NE 103

Tím však vyvolal reakci i na domácí půdě. Ministr zahraničí Tomáš Petříček označil jeho výrok za nevhodný. „Respektuji rozdělení moci v České republice. Já také nemluvím komunálním politikům do toho, jak opravují silnice, nicméně poslední vyjádření pana starosty Novotného jsou skutečně za hranou,“ řekl.

Podle šéfa české diplomacie by na místě byla omluva, to však Novotný odmítl. Petříček při hodnocení sporu a vztahů s Ruskem opakovaně říká, že Novotného stanovisko není stanoviskem české vlády a Rusové by to měli vnímat.

„Na obou stranách zaznívají slova různých představitelů, ať už komunálních či parlamentních, které podle mého názoru nepřispívají k dobré atmosféře ve vzájemných vztazích. A stejně jako já respektuji kompetence samosprávy, tak já věřím, že i představitelé komunální politiky budou respektovat, že za zahraniční politiku odpovídá vláda České republiky,“ řekl Petříček.

Zatím do posledního vývoje událostí zasáhll předseda KSČM Vojtěch Filip, který vyzval k Petříčkovu odstoupení, protože Česko v OSN nepodpořilo ruský návrh rezoluce o boji proti oslavování nacismu. Což souvisí i s chystaným pomníkem vlasovcům v Řeporyjích, jak Filip ve své výtce i nepřímo zmínil.