Filip chce demisi Petříčka. Nepřipojil se k ruské válce proti Řeporyjím

Valné shromáždění OSN minulý čtvrtek schválilo rezoluci navrženou Ruskem o boji proti oslavování nacismu. Návrh podpořilo 133 států, 55 zemí se zdrželo (včetně Česka) a Ukrajina se Spojenými státy hlasovaly proti.



Předseda komunistů Vojtěch Filip za to Petříčka v pondělí ostře zkritizoval. „Považuji to za mezinárodní ostudu a absolutní selhání šéfa české diplomacie, který by měl neprodleně rezignovat nebo by měl být okamžitě odvolán,“ prohlásil Filip.

„Pokud si vzpomínám, byli to v minulosti obyvatelé této země, kteří měli být podle nacistických plánů vyhlazeni. Navíc, v naší společnosti je v posledních letech evidentní nárůst fašistických tendencí, které v řadě případů zůstávají nepotrestány. A někteří lidé záměrně neonacismus podporují a oslavují např. banderovce a vlasovce,“ narážel na snahy o stavbu pomníku v Řeporyjích.



Rozhodnutí států je však spíše symbolické, není totiž vymahatelné a nemá žádné konkrétní dopady. „Valné shromáždění vyjádřilo hluboké znepokojení nad oslavováním nacismu, neonacismu a bývalých členů SS, stavěním památek, pomníků a pořádání veřejných demonstrací oslavujících nacismus a neonacismus,“ stojí v prohlášení OSN.

Shromáždění také odsoudilo snahy o přejmenování ulic po lidech a skupinách, kteří bojovali po boku Hitlera proti spojencům.

Kritika Ruska se přesunula na Česko

Rusko dlouhodobě kritizuje oslavování banderovců, kteří na Ukrajině bojovali s Němci proti Sovětům. V posledních měsících se však pozornost Moskvy zaměřila i na Česko. Vlnu pobouření totiž vyvolalo rozhodnutí zastupitelů Prahy 6, kteří odsouhlasili odstranění sochy maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády.

Další kritiku ze strany Ruska si vysloužil návrh na stavbu pomníku vlasovcům v pražských Řeporyjích. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová to označila za „naprosto příšernou iniciativu“. České úřady podle ní svou nečinností „nadržují zločinnému přepisování dějin“.

Vlasovce, tedy příslušníky takzvané Ruské osvobozenecké armády, kteří pod velením generála Andreje Vlasova za války bojovali po boku Němců proti sovětských jednotkám, Rusko pokládá za zrádce a kolaboranty.



