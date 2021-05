Chci Hrad otevřít lidem. Na prezidentku kandiduje obhájkyně vrahů i obětí

„V poslední době vidím u lidí jakousi rezignaci. Nevěří, že to s nimi politici myslí dobře. Lidé nemají motivaci, k volbám chodí jen proto, aby volili menší zlo. Říkají, že chtějí změnu, ale nevidí pro ni možnost. Myslím, že každý člověk musí začít sám u sebe, a já tu změnu chci také. Proto, kdo to cítíte stejně, pojďte do toho se mnou,“ ohlásila Long Slámová na Facebooku svou kandidaturu.

Jejím cílem je vrátit do politiky „slušnost, respekt k právu a naší Ústavě, úctu k našim spoluobčanům a jejich právům a svobodám,“ napsala advokátka.

Prezident je podle ní reprezentantem země i člověkem, který může vést ostatní k zamyšlení a dialogu o problémech. Může také motivovat zákonodárce ke změně zákonů, k čemuž by jí osobně podle vlastních slov pomohly „mnohaleté praktické zkušenosti v právních odvětvích“.

Advokátka má s politikou zkušenosti z předešlých let. Od dubna do června v roce 2010 byla poslankyní Poslanecké sněmovny, kde působila jako náhradnice na kandidátce ODS. Do povědomí široké veřejnosti se Long Slámová dostala díky kauzám Jiřího Kajínka či Petra Kramného.



Lidem může být nyní známá spíše z televizních obrazovek. Vystupovala jako hlavní postava v pořadu Soudy Kláry Slámové, který vysílala TV Nova.

Němcová a Nerudová

Boj o Hrad nevylučují v současné době ani další dvě ženy. Senátorku Miroslavu Němcovou by po Marku Ebenovi podle agentury STEM/MARK volilo nejvíce lidí. Přidat se může i rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi vyprší druhý mandát 8. března roku 2023. Jako první svou účast v prezidentskéh volbě oznámil již v listopadu 2019 senátor Marek Hilšer. Kandidaturu potvrdil také jeho kolega Pavel Fischer, který stejně jako Hilšer kandidoval již v roce 2018.

O křeslo na Hradě se s nejvyšší pravděpodobností bude ucházet také Michael Kocáb nebo armádní generál Petr Pavel, který to však ještě oficiálně nepotvrdil.



Prozatímním favoritem na příštího českého prezidenta je podle sázkařů současný premiér Andrej Babiš. Dva roky před prezidentskou volbou na jeho vítězství lidé sázejí s celkem jasným kurzem 2,2:1 (k pondělí 10. května, pozn. red.).

S poměrně velkým odstupem za nynějším premiérem je generál ve výslužbě Petr Pavel s kurzem 6,5:1. Za nimi pak následuje zmíněná Nerudová.