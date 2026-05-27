Petr Kramný

Krajský soud v Ostravě 7. ledna 2016 poslal Petra Kramného na 28 let do věznice se zvýšenou ostrahou za vraždu manželky Moniky a dcery Kláry. Jejich příbuzným musí podle rozsudku Kramný zaplatit zhruba 9 milionů korun.
Vrchní soud v Olomouci potvrdil 1. června 2016 rozsudek ostravského soudu a opětovně poslal Petra Kramného na 28 let do vězení, zmírnil pouze náhrady příbuzným Moniky Kramné. Rozsudek je pravomocný.
Kramný před odletem do Egypta pracoval jako dělník nošovické automobilky Hyundai. V Egyptě byl nucen zůstat a být k dispozici vyšetřovatelům i přesto, že opakovaně žádal o návrat do Česka kvůli tamní napjaté politické situaci.
Svou ženu a dceru našel Kramný bez známek života v hotelovém pokoji, podle jeho výpovědi ležely obě v posteli a byly ledové. Kramný byl po jejich smrti následně hospitalizován v soukromé nemocnici Thebs Hospital, kde údajně skončil na kapačkách s vypumpovaným žaludkem. Po propuštění se údajně psychicky zhroutil.
Podle lékařů manželka Monika ani dcera Klára neležely v posteli, ale jejich těla byla na zemi ve velmi nepřirozených polohách. Dívenka měla vzpažené ruce, šestatřicetiletá žena měla na očích masku na spaní. Obě měly podle lékařů rozleptané žaludky, což vyvrací teorii o otravě jídlem či pitím, jak se domníval Kramný.
V září 2025 Evropský soud pro lidská práva zamítl jeho stížnost na porušení práv. Kramný se pokoušel o obnovu řízení s tím, že soudy nevzaly v úvahu nové důkazy. Justice mu však nevyhověla, v roce 2024 neuspěl ani u Ústavního soudu. Podle něj nepředložil žádné skutečnosti, kvůli kterým by měla justice proces obnovit.