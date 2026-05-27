Petr Kramný

  14:45
Petr Kramný podle obžaloby a pravomocného rozsudku zavraždil v roce 2013 v egyptském hotelu svou manželku a osmiletou dceru elektrickým proudem. Řešil tak podle vyšetřovatelů dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. Vinu od začátku popíral. Rozsudek potvrdil Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší i Ústavní soud.
Petr Kramný na archivním snímku se svou dcerou Klárou | foto: archiv P. Kramného

Krajský soud v Ostravě 7. ledna 2016 poslal Petra Kramného na 28 let do věznice se zvýšenou ostrahou za vraždu manželky Moniky a dcery Kláry. Jejich příbuzným musí podle rozsudku Kramný zaplatit zhruba 9 milionů korun.

Vrchní soud v Olomouci potvrdil 1. června 2016 rozsudek ostravského soudu a opětovně poslal Petra Kramného na 28 let do vězení, zmírnil pouze náhrady příbuzným Moniky Kramné. Rozsudek je pravomocný.

Kramný před odletem do Egypta pracoval jako dělník nošovické automobilky Hyundai. V Egyptě byl nucen zůstat a být k dispozici vyšetřovatelům i přesto, že opakovaně žádal o návrat do Česka kvůli tamní napjaté politické situaci.

Svou ženu a dceru našel Kramný bez známek života v hotelovém pokoji, podle jeho výpovědi ležely obě v posteli a byly ledové. Kramný byl po jejich smrti následně hospitalizován v soukromé nemocnici Thebs Hospital, kde údajně skončil na kapačkách s vypumpovaným žaludkem. Po propuštění se údajně psychicky zhroutil.

Podle lékařů manželka Monika ani dcera Klára neležely v posteli, ale jejich těla byla na zemi ve velmi nepřirozených polohách. Dívenka měla vzpažené ruce, šestatřicetiletá žena měla na očích masku na spaní. Obě měly podle lékařů rozleptané žaludky, což vyvrací teorii o otravě jídlem či pitím, jak se domníval Kramný.

V září 2025 Evropský soud pro lidská práva zamítl jeho stížnost na porušení práv. Kramný se pokoušel o obnovu řízení s tím, že soudy nevzaly v úvahu nové důkazy. Justice mu však nevyhověla, v roce 2024 neuspěl ani u Ústavního soudu. Podle něj nepředložil žádné skutečnosti, kvůli kterým by měla justice proces obnovit.

Petr Kramný na archivním snímku se svou dcerou Klárou
Petr Kramný se po několika měsících vrátil k soudu
Petr Kramný u Krajského soudu v Ostravě, který ho poslal na 28 let do vězení za vraždu manželky a dcery při letní dovolené v Egyptě v roce 2013. (7. ledna 2016)
Jedno tělo využíváme až pět let. Přednosta Anatomického ústavu o pitvách a dárcích

Docent Marek Joukal je přednostou Anatomického ústavu Lékařské fakulty...

Někdo se smrti bojí jako čert kříže, jiný ještě za života věnuje své budoucí mrtvé tělo k vědeckým účelům. Na něčem se totiž lékaři učit musí. Dříve se kvůli tomu vykrádaly hroby, pitvala se těla...

26. června 2025

Dívka vykoukla z okna domu, s výkřikem se zhroutila a zemřela. Soudní lékař vypráví

Doc. MUDr. František Vorel (70), CSc. se podílel na řešení 17 tisíc kauz, mimo...

Scénáře detektivek je líčí jako excentrické génie, kteří chrlí detaily o příčině smrti oběti, nebo jako svérázné podivíny s cynickým humorem, kteří bez rozpaků svačí přímo nad tělem. Ale jak vypadá...

8. června 2025

Kramný neuspěl s milostí ani porušením zákona, podmínku může zkusit za sedm let

Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)

Petr Kramný odsouzený v roce 2016 za vraždu manželky a dcery na 28 let vězení vyčerpal všechny tuzemské možnosti vedoucí ke zvrácení verdiktu. Spolek Šalamoun zabývající se justicí oznámil, že...

30. dubna 2025  11:36

Kramný odsouzený za vraždu si stěžuje u Evropského soudu pro lidská práva

Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)

Petr Kramný odsouzený za vraždu své manželky a dcery v Egyptě v roce 2013 podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. České televizi to potvrdil tiskový odbor soudu a spolek Šalamoun, který...

7. března 2025  19:07

Ústavní soud odmítl Kramného stížnost, marně žádal obnovu řízení

Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Petra Kramného, který marně usiloval o obnovu řízení. Nyní si odpykává 28 let ve vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Stížnost podal před rokem,...

1. listopadu 2024  10:13

Na streamovací platformě Voyo je Kramný bulvární, pokrytecký a někdy i marný

Petr Kramný se svou obhájkyní Janou Rejžkovou ještě před rozhodnutím o...

Streamovací platforma televize Nova – Voyo jde zase jednou ve šlépějích slavnějšího a úspěšnějšího Netflixu. Na pět dílů roztáhla a postupně uvedla dokument Kauza Kramný, který se po jedenácti letech...

16. srpna 2024

Přehlídka špatných vlastností. V Kramného minulosti byly nejen krádeže

Petr Kramný

Petr Kramný je ústřední postavou jednoho z nejkontroverznějších kriminálních případů posledních let - byl odsouzen za vraždu své manželky a dcery při dovolené v Egyptě. MF DNES odhaluje jeho život a...

12. srpna 2024

Policista z Egypta se na těla Kramných nepodíval, líčí redaktor detaily případu

Hostem podcastu Kontext byl redaktor MF DNES Tomáš Lánský.

Od smrti Moniky a Kláry Kramných uběhlo 11 let a jeden měsíc. Stejně dlouho zatvrzele Petr Kramný přesvědčuje okolí o své nevině. „Nepřekvapuje mě, že si řada lidí myslí, že je nevinný. Zhruba...

9. srpna 2024  19:33

Nové detaily v případu Kramný: pokus o útěk v Egyptě, odposlechy o Monice

Petr Kramný se svou obhájkyní Janou Rejžkovou na snímku z roku 2023.

MF DNES mapuje neznámé detaily z případu Petra Kramného, který si odpykává trest za vraždu manželky a dcery. Třeba jak to bylo s jeho pokusem o útěk z Egypta.

4. srpna 2024

RECENZE: Kauza Kramný má pět kapitol. A na jejich konci zase nevíme nic

Z natáčení Kauzy Kramný

Na pět dílů rozvrhla či spíše natáhla streamovací služba Voyo premiérový dokument Kauza Kramný, který se po jedenácti letech vrací k záhadné smrti manželky a dcery Petra Kramného. Objeví snad filmaři...

22. července 2024

Případ, který rozdělil Česko, se opět otevře. Voyo uvede seriál Kauza Kramný

Z natáčení Kauzy Kramný

Nabídku sérií z dílny Voyo Originál, které jsou založeny na skutečných událostech, rozšíří pětidílný dokument režiséra Petra Hátleho Kauza Kramný. První díl dokumentu, který se věnuje případu Petra...

16. července 2024  16:59

Kramný se znovu snaží o obnovu procesu, podpořil jej spolek Šalamoun

Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)

Petr Kramný odsouzený na 28 let za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě se pokouší o obnovu soudního řízení. Stížnost u Ústavního soudu podal v říjnu, ve čtvrtek jej v dopise určeném...

7. prosince 2023  15:43

K obnově procesu chybí nové skutečnosti, Kramný podá ústavní stížnost

Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)

Petr Kramný odsouzený za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě v návrhu na obnovu řízení nepředložil žádné nové skutečnosti, které by mohly původní rozsudek zvrátit. Uvedl to ve svém...

19. září 2023  13:53

Vrchní soud potvrdil zamítnutí obnovy řízení v případu Petra Kramného

Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)

Olomoucký vrchní soud potvrdil rozhodnutí ostravského krajského soudu, který letos v únoru zamítl návrh na obnovu řízení u Petra Kramného odsouzeného za vraždu manželky a dcery k 28 letům vězení.

23. srpna 2023  10:56

Američani byli na větvi z toho, co dokážeme, říká ikona ostravské mordparty

Luboš Valerián

Vypracoval se v ikonu ostravského oddělení vražd a léta mu i šéfoval. Nedávno od policie odešel. Nerad. Protože dosáhl věkového limitu pětašedesáti let. Kdysi se Luboš Valerián zařekl, že z...

7. dubna 2023

Konec nadějí na svobodu. Soud v Ostravě zamítl Kramnému obnovu procesu

Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)

Krajský soud v Ostravě nepovolil obnovení soudního řízení v případu Petra Kramného, který byl před sedmi lety odsouzen na 28 let za vraždu své manželky a dcery na dovolené v Egyptě v roce 2013....

10. února 2023  10:12,  aktualizováno  12:05

Nové posudky nemění pohled na vinu Kramného, řekl žalobce k obnově řízení

Krajský soud v Ostravě dnes zahájil řízení o případné obnově procesu s Petrem...

Závěrečné řeči zazněly dnes u Krajského soudu v Ostravě, který projednává návrh na obnovu procesu v kauze Petra Kramného, který si odpykává 28 let vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v...

8. února 2023  16:26

Manželka s dcerou jsou mrtvé, umřely ve spánku, volal Kramný do pojišťovny

Po celou dobu soudního řízení o případné obnově procesu s Petrem Kramným je v...

Druhým dnem pokračovalo u Krajského soudu v Ostravě jednání o případné obnově procesu s Petrem Kramným, který byl v lednu 2016 odsouzen na 28 let vězení za vraždu manželky a dcery v Egyptě. Poprvé se...

1. prosince 2022  9:30,  aktualizováno  16:35

Argumenty o elektřině považuji za chabé, řekl soudu znalec obhajoby Kramného

Justiční stráž vede Petra Kramného, který si odpykává trest za vraždu manželky...

Krajský soud v Ostravě zahájil řízení o případné obnově procesu s Petrem Kramným, který byl v roce 2016 odsouzen na 28 let vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Odsouzený chce...

29. listopadu 2022  9:15,  aktualizováno  15:56

Soud bude znovu rozhodovat o obnově procesu v kauze Petra Kramného

Petr Kramný u ostravského soudu (29. června 2015)

Krajský soud v Ostravě bude v listopadu a v prosinci rozhodovat o obnově procesu s Petrem Kramným, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě.

17. října 2022  9:20,  aktualizováno  10:17

Obhájkyně Kramného žádá o obnovu procesu, rozhodne jiná ostravská soudkyně

Petr Kramný u Krajského soudu v Ostravě, který ho poslal na 28 let do vězení za...

Případ Petra Kramného, odsouzeného na 28 let za dvojnásobnou vraždu své manželky a dcery na dovolené v Egyptě, se možná opět dostane do soudní síně. Jeho obhájkyně Jana Rejžková totiž podala žádost o...

19. července 2022  12:15

Nejvyšší soud odmítl dovolání znalců z kauzy Kramný, podmínky platí

Zprava Radek Matlach, jeho obhájkyně Jana Barvíková a Igor Fargaš v soudní síni.

Nejvyšší soud odmítl dovolání znalců Igora Fargaše a Radka Matlacha. Ti v kauze Petra Kramného odsouzeného za vraždu manželky a dcery v Egyptě vypracovali posudek svědčící v jeho prospěch, podle...

20. srpna 2021  11:07

Kramný snahu o obnovu procesu zatím vzdal, návrh sám překvapivě stáhl

Petr Kramný u Krajského soudu v Ostravě, který ho poslal na 28 let do vězení za...

Jednání o tom, jestli soud opětovně otevře smrt manželky a dcery Petra Kramného, naplánované na 19. dubna, se neuskuteční. Návrh totiž stáhl sám Kramný, který byl v roce 2016 za dvojnásobnou vraždu...

13. dubna 2021  13:19

Odsouzený vrah Kramný stane znovu před soudem, požaduje obnovení procesu

Petr Kramný u Krajského soudu v Ostravě, který ho poslal na 28 let do vězení za...

Krajský soud v Ostravě bude v březnu projednávat žádost Petra Kramného o obnovení procesu. Obnovu řízení žádají Kramný a jeho matka. Rozhodovat bude soudkyně Renata Gilová. Právě její senát Kramného...

16. února 2021  10:19

Podmínka pro znalce z kauzy Kramný platí, jednomu ji odvolací soud zmírnil

Zprava Radek Matlach, jeho obhájkyně Jana Barvíková a Igor Fargaš v soudní síni.

Odvolací senát Krajského soudu v Ostravě udělil podmíněné tresty znalcům Igoru Fargašovi a Radku Matlachovi, kteří v případu Petra Kramného v jeho prospěch vypracovali podle obžaloby zkreslený...

16. července 2020  12:35,  aktualizováno  13:30
