Já a prezidentkou? Proč ne. Schillerová nicméně nyní řeší rozpočet a volby

Ministryně financí Alena Schillerová možná přibude do výčtu kandidátů na budoucí hlavu státu. To, že se bude ucházet o post prezidentky, zatím ministryně nepotvrdila, ale do budoucna ani nevyloučila. „Momentálně mám jiné starosti, prezidenta máme a ještě dlouho mít budeme,“ uvedla nicméně v pořadu Nový den na CNN Prima News.