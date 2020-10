Zeman předá Babišovi složku na šéfa BIS. Mafiánské praktiky, míní politici

„Panu premiérovi (Andreji Babišovi) při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat, a tento materiál bude argumentací,“ odpověděl Zeman v rozhovoru pro MF DNES na otázku, zda povýší Koudelku do generálské hodnosti.



Dodal, že v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom. „Domnívám se, že pan Koudelka by měl být odvolán, ale vzhledem k ­tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné,“ řekl Zeman.

Podle opozičních politiků je ale takový postup nepřijatelný. „Je to další případ vlastizrádného jednání pana prezidenta,“ uvedl poslanec za Piráty Jan Lipavský. „Podle mého názoru s tou složkou prezident daleko překročil hranice dobrého vkusu, vedení si složek na lidi je praktika z minulého režimu,“ souhlasí jeho stranický kolega Ondřej Polanský.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan uvedl, že celou věc považuje za šílenou a nepřijatelnou. „Diskreditovat v mediálním prostoru šéfa jedné z tajných služeb, to se snad v civilizovaných zemích nestalo nikdy a nikde. V normálních zemích se věci ohledně bezpečnosti řeší v diskrétním režimu,“ uvedl s tím, že on Koudelkovi plně důvěřuje. „Možná mluví příliš jasně o nebezpečích, o kterých pan prezident nechce slyšet,“ míní.

Podobně to vidí i europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. „Počkejme si, co předá, mně se to zdá jako takové mafiánské praktiky. Vůbec nechápu, jak může představitel prezidentské kanceláře sbírat na někoho materiály. Pokud je problém s Koudelkou, má ho prezident sdělit veřejně, případně se obrátit na příslušné orgány,“ míní Pospíšil. Dodal, že tento postup vytváří dojem, že prezidentská kancelář sbírá kompromitující materiály na představitele všech veřejných orgánů, což je nepřijatelné.

Msta za Rusko a Čínu

Zemanova neochota jmenovat Koudelku generálem je podle něj msta za to, že BIS opakovaně upozorňuje na sílící vlivy Ruska a Číny v České republice. „Pan prezident to nerad slyší, protože je bohužel s těmito režimy spřízněný. Je to smutné, ale BIS hájí zájmy České republiky a prezidentovi České republiky to vadí,“ míní Pospíšil.

Na vztah Zemana k oběma zemím poukázala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Mnohem spíš by si měla BIS vést složku na (prezidentova poradce Martina) Nejedlého a (kancléře Vratislava) Mynáře,“ napsala iDNES.cz. Dodala, že se tak podle ní dost možná děje, oba totiž slouží zájmů jiných zemí. „Boj proti Koudelkovi je bojem proti České republice a jejím občanům,“ dodala.



„Je to velmi odporné, jako ostatně všechno, co říká prezident v dnešním rozhovoru pro iDNES.cz. Konkrétně tohle je navíc velmi nebezpečné a poškozuje to Českou republiku a její zpravodajské služby v zahraničí,“ míní zase poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Obdobně to vidí třeba i místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „To, že prezident Zeman nepovýšil Michala Koudelku do generálské hodnosti, znamená, že svoji práci dělá dobře. A je jeden z mála, kdo ještě tlaku a zájmům nejvyšších ústavních činitelů odolává,“ napsal na svůj twitterový účet.

Vliv Ruska a Číny vidí jako příčinu Zemanova jednání i jeho hlavní rival v boji o post prezidenta v minulých volbách Jiří Drahoš. „Ředitel BIS Michal Koudelka se i letos dočkal tradičního ‚ocenění‘ své práce v boji proti ruskému a čínskému vlivu v ČR,“ napsal.

Redakce oslovila s žádostí o vyjádření i premiéra Andreje Babiše, dosud však nereagoval. Vláda navrhla Koudelkovo jmenování generálem už pětkrát, Zeman to dosud vždy odmítl. Premiérovi Babišovi přitom Zeman v minulosti povýšení šéfa BIS slíbil, tvrdí.



Kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje například na nebezpečí ruských či čínských špionů, prezident často kritizoval. Spor s Koudelkou vyostřil v roce 2018 během kauzy novičok a po vyhoštění ruských diplomatů.

Koudelka se vedení BIS ujal 15. srpna 2016, kdy v čele kontrarozvědky nahradil Jiřího Langa, který požádal o uvolnění z funkce a později stanul v čele Národního bezpečnostního úřadu.

Prezident generály každoročně povyšuje u příležitosti státních svátků 8. května a 28. října. Letošní květnové jmenování generálů se kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo, říjnový termín zatím odložen nebyl.