Šéf BIS Koudelka se povýšení opět nedočká

22:00

Ani pátý pokus o povýšení šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky do generálské hodnosti nevyjde. Ačkoli vláda znovu navrhla prezidentu republiky plukovníka Koudelku povýšit, Miloš Zeman to opět neudělá. Uvedl to v rozhovoru pro MF DNES.