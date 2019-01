Blbci, čučkaři a špionománie. První rok Zemanovy druhé pětiletky

„Toto je moje poslední politické vítězství, za ním už nebude žádná politická porážka,“ prohlásil Zeman po volbách. Nově zvolený Zeman po svém vítězství neopomněl vzkázat během rozhovoru s Václavem Klausem tzv. pražské kavárně, aby „pokud nebude chtít pět let fňukat, že neprošel její kandidát, bude muset zavřít ústa“.

Miloš Zeman již před volbami avizoval, že pokud se stane prezidentem, pověří Andreje Babiše podruhé sestavením vlády a také to udělal. K její podobě však měl dlouho výhrady, vadil mu hlavně Miroslav Poche, kterého chtěla ČSSD jako ministra zahraničí. Vláda nakonec prezidentovi ustoupila a ministerstvo dočasně řídil Jan Hamáček.

Poté co byl dodatečně jmenován Tomáš Petříček, ukázalo se, že ani ten se prezidentovi příliš nezamlouvá. Neshodl se s ním například na přesunu české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma, což Zeman dlouhodobě podporuje. V rozhovoru pro MF DNES naznačil, že za tím pozadí stojí spíše opět Poche a Petříček je pouze jeho loutkou. „Nemám rád loutky. Možná je dovedu pochopit, když je to Spejbl a Hurvínek, ale v české politice mi loutky připadají nevhodné,“ dodal.

„Skončil čas spodního prádla v politice“

Některými výroky nebo činy prezident veřejnost i novináře překvapil. V červnu svolal na Pražský hrad mimořádnou tiskovou konferenci bez toho, aniž by novináři věděli, o co půjde. Prezident pak demonstrativně spálil červené trenýrky podobné těm, které vyvěsila skupina Ztohoven na hradě před několika lety.



„Skončil čas spodního prádla v politice,“ řekl Zeman při této příležitosti a neopomněl si rýpnout do přítomných novinářů. „Je mně líto, že z vás dělám blbečky, opravdu si to nezasloužíte,“ dodal na závěr.



Některé prezidentovy výroky se týkaly u mnohem vážnějších témat. V dubnu 2018 došlo k útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury a ukázalo se, že byl otráven látkou novičok. Zeman vznesl poté domněnku, že látka mohla pocházet z Česka. Vysloužil si za to kritiku mnoha poslanců i senátorů.

Kromě novinářů se terčem prezidentových komentářů stali také Romové, z nichž podle něj pracuje pouze desetina. „Já si vážím všech Romů, kteří pracují. Bohužel jich je jen těch deset procent,“ řekl loni v říjnu. To vyvolalo reakci mnoha Romů, kteří začali na sociálních sítích sdílet své fotografie z práce.



Kontroverzi vzbudilo také vulgární vyjádření v rozhovoru pro Český rozhlas, kde již v minulosti použil ostřejší výrazy. Tentokrát mluvil o tzv. „ekonomických zm*dech“, kterými myslel některé české podnikatele.



„Nejsem diktátor, bohužel,“ řekl v izraelském parlamentu

Zeman Izrael navštívil v listopadu a svůj názor na přesun ambasády zde vyjádřil i při projevu v parlamentu. „Nejsem diktátor, bohužel, ale slibuji, že se vynasnažím, abychom dosáhli třetího kroku po honorárním konzulátu a Českém domě – a můžete hádat, co ten třetí krok bude,“ řekl.



Prezident také navštívil počtvrté Čínu. S čínskou firmou Huawei je spojeno také kontroverzní vyjádření prezidenta o BIS, která varovala před ruskou nebo čínskou špionáží. „Jsou to čučkaři,“ prohlásil Zeman a dodal, že BIS si špiony vymýšlí. „Ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti,“ uvedl také.

Blbci a lepšolidé

Hanlivé označení pro své odpůrce prezident Zeman používá s oblibou. Během novoročního projevu označil demonstranty, kteří vyhodili jeho kytici 28. října do koše za primitivní hlupáky. Také si přisvojil oblíbený výraz „lepšolidé“. „Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího než my ostatní a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých,“ řekl v závěru novoročního projevu.

Za blbce označil i své odpůrce při příležitosti výročí upálení Jana Palacha. Zeman se vzpomínkových akcí osobně nezúčastnil. „Já se nerad vystavuji setkání s blbci nebo blázny, a protože vím, že existuje skupina hlupáků, tak nevím, proč by se s nimi měl prezident republiky setkávat,“ vysvětlil v rozhovoru pro Blesk.

Po novém roce se objevila zpráva, že Zeman se mohl prostřednictvím hradního kancléře Vratislava Mynáře pokoušet ovlivňovat rozhodování soudů. Expředseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa upozornil, že Hrad mu podle něj opakovaně dával najevo, jak má v některých kauzách správní soud rozhodnout. Podobně se vyjadřoval i ústavní soudce Vojtěch Šimíček, podle nějž byla jednání velmi nevhodná.

„Možná. že je trochu zatrpklý,“ řekl o Baxovi prezident v pravidelném rozhovoru v TV Barrandov.



Prezident také později dodal, že se nesnažil ovlivňovat rozhodování soudů, ale pouze jim dával najevo svůj názor. „Doporučení není ovlivnění, doporučení je vyjádření názoru,“ uvedl.