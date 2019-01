Čína za Huawei chystá odvetu, ohrožena je Škoda i PPF, tvrdí Zeman

„Tito dva lidé, Koudelka a Navrátil, ohrozili vážným způsobem ekonomické zájmy České republiky,“ řekl Zeman. Zaměstnanci kyberbezpečnostního úřadu jsou podle něj stejní „čučkaři“ jako zaměstnanci BIS. „Aniž by měli důkazy, ohrozili naši pozici a naše ekonomické zájmy v Číně,“ uvedl Zeman na adresu Koudelky a Navrátila. „Buď to dělají z blbosti, nebo za cizí peníze,“ odpověděl citací Jana Wericha. Spíš si ovšem myslí, že oba ředitelé se chtěli zviditelnit. „Ale zviditelňují se tak trapným způsobem, že kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu,“ uvedl prezident.



„Čína připravuje odvetná opatření,“ uvedl Zeman. Ta by se podle něj mohla nejvíce dotknout automobilky Škoda, která připravuje v Číně rozsáhlé investice, a společnosti PPF Petra Kellnera. Huawei údajně s PPF podepsalo spolupráci na zavádění 5G sítě v České republice. Podle Zemana je společnost Huawei schopná technologii dodat až čtyřikrát levněji než konkurence díky agresivní cenové politice. O tom, že by čínský technologický gigant mohl představovat bezpečnostní riziko podle prezidenta chybí důkazy.

Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před Vánocemi veřejně varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Vláda tento týden uložila správcům kritické infrastruktury, aby provedli analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru obou čínských společností, a to podle metodiky, kterou vydal NÚKIB.



Budu vetovat zákon o sňatcích homosexuálů, uvažuje Zeman

Prezident v pořadu také řekl, že je proti zákonu o sňatcích homosexuálů. Uvažuji o tom, že budu vetovat manželství homosexuálů,“ uvedl. Podle svých slov nemá nic proti jejich sexuální orientaci, ale za základní funkci rodiny považuje výchovu dětí. A tuto funkci podle něj homosexuální páry nejsou schopné plnit.

O sňatcích homosexuálních párů se bavil s kardinálem Dominikem Dukou na osobní schůzce. Mimo jiné také podle prezidentových slov probírali vyznamenání pro kontroverzního duchovního Petra Piťhu, který v průběhu loňského října vyvolal poprask svým kázáním o homosexuálech, kteří podle něj „budou vládnout“.



„Řekl jsem mu, že uvažuji o tom, že bych profesoru Piťhovi udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Protože medaili Za zásluhy už má,“ řek prezident.



Naznačil, že by to bylo za odvahu, se kterou se Piťha ve svém svatováclavském kázání postavil proti přijetí Istanbulské úmluvy. Medaili za zásluhy exministru školství Piťhovi udělil Zemanův předchůdce ve funkci Václav Klaus v roce 2011.

Piťha v kázání loni v září uvedl, že úmluva by vedla k přijetí „dokonale zvrácených zákonů“ proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do „pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru“, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno. Na kněze za to Česká ženská lobby podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Piťhu naopak podpořil kardinál Dominik Duka jako předseda biskupské konference.

Církevní restituce

Na možné zdanění církevních restitucí má Zeman ambivalentní názor. Řada starostů si podle prezidenta v rozhovorech s ním stěžuje na to, že katolická církev nedodržela původní slib a vymáhá i majetek, který je v držení obcí. „Je-li tomu tak, pak nedodržení slibu má samozřejmě za přirozený následek tuto reakci,“ doplnil.

Komunistický návrh na zdanění církevních restitucí projednává Sněmovna. K myšlence na zdanění náhrad se přiklání i premiér Andrej Babiš, v minulosti chtěla změny restitucí ČSSD, zdanění požaduje i SPD. Proti zdanění náhrad se dlouhodobě staví především představitelé katolické církve a lidovci. Pravicová opozice pokládá zdanění restitucí za protiústavní a předpokládá, že zákon po jeho případném přijetí zruší Ústavní soud.