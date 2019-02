Zeman zná problémy lidí, nedbá ovšem o důstojnost úřadu, ukázal průzkum

Lidé u prezidenta Miloše Zemana nejčastěji kladně hodnotí, že je jako hlava státu je v kontaktu s občany a zná jejich problémy. Nejvíce kritičtí jsou lidé k tomu, jak současná hlava státu dbá o vážnost prezidentského úřadu a jak zemi reprezentuje v zahraničí. Centrum pro výzkum veřejného mínění dokonce uvádí, že statisticky se v tomto ohledu nejlepší hodnocení Miloše Zemana z roku 2016 vyrovnalo nejhoršímu hodnocení Václava Klause z roku 2013.

U bývalých prezidentů ČR jsou tyto dvě oblasti lidmi oproti Miloši Zemanovi hodnoceny zcela opačně.

Zhruba polovina Čechů také pozitivně hodnotí to, jak současný prezident ovlivňuje vnitropolitický život. Aktuální hodnocení Miloše Zemana v tom, jak plní funkce svěřené mu ústavou je horší než bývalo u obou jeho předchůdců. Kromě jedné výjimky a to hodnocení Václava Klause z roku 2013.

U ostatních sledovaných oblastí docházelo v průběhu jejich úřadu k poměrně významným změnám. U všech lze tedy najít v průběhu jejich mandátu lepší i horší výsledky.

Hodnocení V. Havla, V. Klause a M. Zemana v prezidentském úřadě

„Ve všech zkoumaných oblastech se hodnocení Miloše Zemana výrazně zlepšuje spolu s rostoucím věkem dotázaných, přičemž kritičtější postoj zaujímají lidé ve věku od 20 do 29 let, naopak příznivěji prezidentův výkon hodnotí ti, kdo jsou ve věku od 60 let výše,“ uvedla agentura CVVM. Rozdíly v názorech jsou i podle stranických preferencí lidí. Současný prezident je vesměs lépe hodnocen voliči ČSSD, ANO a KSČM, naopak nejkritičtěji se k němu staví voliči Pirátů, ODS a voliči nerozhodnutí.

„Regionálně je prezident ve všech ohledech lépe hodnocen na Moravě než v Čechách, lepší hodnocení se vesměs objevovalo v Moravskoslezském kraji, v případě hodnocení kontaktu s občany a obeznámenosti s jejich problémy také v Jihomoravském kraji, naopak stabilně horší hodnocení se objevovalo mezi Pražany a v případě hodnocení kontaktu s občany a obeznámenosti s jejich problémy také mezi dotázanými z Ústeckého a Karlovarského kraje,“ uzavřelo CVVM.