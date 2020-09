Boj o Hrad zatím neřeším, soutěž ještě nebyla spuštěna, říká generál Pavel

„O tom má smysl se bavit, až bude prezidentská volba vypsána. Každý zodpovědný občan svobodné země by měl být nejenom aktivní, ale také připravený kandidovat na veřejné funkce. Ty vnímám jako formu služby a já jsem sloužil celý život,“ řekl Petr Pavel v rozhovoru o vojenství a armádě pro Rádio Impuls.



Povinná vojenská služba většině mladé generace podle někdejšího náčelníka generálního štábu nechybí. Jde spíš o to, že by se měli mladí lidé více angažovat ve službách státu. Stát sice má sloužit svým občanům, ale vazba má fungovat i zpětně.

Každý občan by měl mít na paměti, že čas od času je třeba takovou protislužbu společnosti poskytnout. Pavel zmínil účast v dobrovolných zálohách armády, u dobrovolných hasičů nebo v sociálních či asistenčních službách. Podle Petra Pavla by mohla být podobná pomoc ze strany čerstvě dospělých do budoucna pro občany povinná.

V případě bezpečnostního ohrožení si Česká republika může podle generála Pavla dovolit ten luxus, že je Česko zapojeno do kolektivní bezpečnosti bloku NATO. Není tedy na to sama, i když je podle něj česká armáda plně bojeschopná.

Bývalý náčelník Generálního štábu a armádní generál ve výslužbě Petr Pavel stál v čele české armády od července 2012 do dubna 2015. Má za sebou několik zahraničních misí. V roce 2003 zastupoval českou armádu v americkém štábu protiteroristické operace Trvalá svoboda. V září 2014 byl zvolen do čela nejvyššího vojenského orgánu NATO, kde působil až do roku 2018.