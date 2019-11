Na Koncertu pro budoucnost vystoupí generál Pavel, který zvažuje boj o Hrad

„Co se týče generála Pavla, toho jsme zvali už minulý rok. To z časových důvodů nevyšlo. Je to velká osobnost, zároveň téma armády, naší bezpečnosti, je stěžejní právě 17. listopadu,“ řekl iDNES.cz mluvčí Koncertu pro budoucnost Jan Gregar.



„Může nastat situace, kdy budu kandidaturu na prezidenta brát jako službu státu,“ uvedl začátkem listopadu v rozhovoru pro info.cz Pavel.

„Pokud by u ostatních kandidátů na prezidenta reálně hrozilo, že by s jejich pomocí Česko mělo směřovat blíže k Rusku a Číně nebo by hrozila jeho proměna do podoby současného Maďarska, začal bych přemýšlet nad tím, co bych mohl a měl udělat,“ řekl. Jméno Pavla jako kandidáta na Hrad vzápětí ovládlo sociální sítě.



Pavla jsme pozvali už před čtyřmi měsíci, řekl mluvčí koncertu

Spojitost s tím, že se Pavel už nyní chystá kandidovat, organizátoři Koncertu pro budoucnost odmítli. „To mohu naprosto vyloučit. Zveme ho jako občana, jako osobnost, která dokázala za třicet let hrozně moc, zároveň se snažíme, aby témata byla pestrá. Koncert pro budoucnost je nadstranická akce. My jsme ho pozvali, to už je čtyři měsíce zpátky podle mě,“ uvedl Gregar.

„Tradičně dlouho řešíme, jaké osobnosti tam máme pozvat. Máme několik různých kritérií. Za prvé vybíráme řečníky se vztahem k dění před třiceti lety, to znamená aktéry revoluce, kteří ji aktivně dělali, to jsou třeba Michael Žantovský, Šimon Pánek, Martin Mejstřík. Ale protože jsme Koncert pro budoucnost, nechceme jen vzpomínat, ale diskutovat o naší budoucnosti,“ dodal mluvčí Koncertu pro budoucnost, který se uskuteční v neděli odpoledne a večer na pražském Václavském náměstí.

Koncert pro budoucnost Koná se 17. listopadu na Václavském náměstí v Praze Promluví v 16:30 Lída Rakušanová, 17:00 Tomáš Halík, Jáchym Topol, Martin Mejstřík, v 18:00 Šimon Pánek, Jiří Přibáň, v 19:00 Václav Malý, Michal Žantovský, 21:00 Petr Pavel. Po 19:00 zazní také videozdravice dalajlamy. Vystoupí interpreti Aneta Langerová, Lenka Dusilová, Thom Artway, Buty, Vypsaná fixa, MIG 21 nebo Tata Bojs.

Agentura STEM/MARK tento týden zveřejnila průzkum, v němž se ptala na jména osobností, o nichž se hovoří v souvislosti s možnou kandidaturou na Hrad. Uvedla, že 58 procent potenciálních voličů dokázalo odpovědět konkrétním jménem na otázku, kdo by měl být po příštích volbách prezidentem.

Generál má nejméně odpůrců

Nejčastěji zmiňovali premiéra Andreje Babiše, senátora Jiřího Drahoše, který se dostal do finále poslední prezidentské volby proti Miloši Zemanovi, šéfa hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, další kandidáty z minulé volby a současné senátory Pavla Fischera a Marka Hilšera nebo právě bývalého předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla.

Nejmenší odpor voličů budí podle průzkumu právě Pavel, jehož by nebylo ochotno volit 29 procent respondentů.

„Můj soukromý názor je, že nejsme Jižní Amerika, ve které generál stojí v čele státu a pokud pana Petra Pavla znám, je to bezesporu vynikající voják, mělo by se pro něj najít nějaké vojenské uplatnění, ale vůbec nerozumí politice, vůbec nerozumí ekonomii,“ řekl současný prezident Miloš Zeman ve svém pravidelném pořadu Týden s prezidentem v televizi Barrandov.



Opřel se tak do muže, který připustil, že by mohl mít ambici současnou hlavu státu na Pražském hradě jednou nahradit, a vůči Zemanovi si nebere servítky.

„Když Miloš Zeman řekne, že by BIS měla přestat honit ruské agenty, a místo toho bojovat s korupcí, svědčí to nejen o tom, že vůbec neví, jaká je působnost BIS, ale navíc znevažuje její práci a podceňuje to, co se reálně děje. To, že tady Rusové intenzivně zpravodajsky působí, může popřít jen naprostý ignorant nebo člověk, který to záměrně odmítá vidět,“ prohlásil Pavel v rozhovoru pro Deník N, v němž hovořil o možnosti kandidatury na Hrad. Kritizoval servilnost vůči Číně a Rusku, která nám nepřinese nic.