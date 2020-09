Dobrovolníci, systém a koordinátor. Generál Pavel nabídl recept na krizi

Soubor doporučení sestavil po debatách s odborníky společně s expertním týmem iniciativy Spolu silnější. Zdůrazňuje také nutnost jednotné a srozumitelné komunikace. S návrhy chce příští týden seznámit premiéra Andreje Babiše.

Pavel s iniciativou Spolu silnější v létě objížděl regiony a debatoval se zástupci samosprávy, bezpečnostních složek, školství či byznysu o zvládnutí pandemie koronaviru. Následně vytvořili soubor opatření, které by měly státu pomoct zvládnout současnou či budoucí krizi. Výsledky chtěl dnes ráno představit Babišovi, schůzka byla ale kvůli jednání koalice přesunuta na příští týden.

Pavel zdůraznil, že stát musí urgentně mobilizovat tisíce dobrovolníků po celé zemi a vytvořit podmínky k jejich využití. Dobrovolníci podle něj ukázali své možnosti během jarní koronavirové krize, nebyli ale dostatečně využiti. „Teď je situace horší a bez systematické a účinné koordinace všech dostupných kapacit bude těžké krizi zvládnout,“ zdůraznil generál.

Poznamenal, že v blízké budoucnosti budou senioři kvůli šíření koronaviru mnohem více času trávit doma, až desítky tisíc lidí budou v karanténě nebo v domácí léčbě a bude tlak na zajištění bezpečnosti domovů pro důchodce či léčeben. „Bude potřeba výrazně posílit sociální služby a zajištění nákupů, donášku léků nebo jiné asistence,“ poznamenal. Dobrovolníci podle něj budou potřeba i ve zdravotnictví.

Stát na všechno sám nestačí

„Stát to všechno sám nezvládne, bude opět potřebovat pomoc. Musíme v sobě opět probudit soudržnost a ochotu pomáhat si jako na jaře,“ řekl. Vyzval lidi, aby se zamysleli, kde a komu mohou pomoci či jak se mohou zapojit. „Musíme využít všechny kapacity, které ve společnosti máme,“ zdůraznil. Zároveň Pavel apeloval na vládu, aby brala koordinaci dobrovolníků pro další měsíce jako jednu z priorit.

Pavel společně s experty navrhuje vznik integrovaného bezpečnostního systému. „Všechny důležité instituce a systémové prvky tu už máme, to co chybí, je jejich koordinace a jedna hlava, která by celý systém řídila,“ poznamenal. Takové opatření bude podle něj garantovat, že všichni budou vědět, co mají dělat a budou dostávat přesné instrukce.

Premiér nyní podle Pavla nemá na úřadu vlády dostatečné expertní a výkonné zázemí pro řízení krizových situací. „Navrhujeme proto vytvořit odbornou pozici státního tajemníka pro bezpečnost a jmenovat ho do čela současného sekretariátu Bezpečnostní rady státu (BRS),“ řekl. Ten by se pro premiéra stal v této oblasti „pravou rukou“ a expertním poradcem. V době klidu by měl na starosti agendu BRS. Pavel s experty zároveň navrhl, aby pod bezpečnostním tajemníkem vzniklo technické pracoviště, které by shromažďovalo a vyhodnocovalo informace nezbytné pro rozhodování vlády.

Zároveň zdůraznil nutnost jednotné komunikace. Stát podle něj musí výrazně zlepšit komunikaci a rozhodnutí sdělovat jednotně, srozumitelně a vše důsledně zdůvodňovat. „Doporučujeme zavést pravidlo, které jsme pracovně nazvaly práva první informace - dokud o klíčovém nařízení nevědí samosprávy, obce a složky, které jej mají vykonávat, nepůjde taková informace na veřejnost. Je to jednoduché, ale velmi účinné,“ řekl Pavel. Zmínil také potřebu aktualizovat krizové plány a začít podle nich pravidelně cvičit.

Kromě Pavla jsou v týmu Spolu silnější například předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, bývalá předsedkyně České společnosti urgentní medicíny Jana Šeblová, někdejší velvyslanec Petr Kolář či bývalý hejtman a europoslanec Jan Březina.