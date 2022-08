Hlubučka obviněného v korupční kauze Dozimetr pustí po 74 dnech z vazby

Výběr informací o kauze kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka Trestní kauza se týká hospodaření v pražského dopravního podniku (DPP) a ovlivňování zakázek této největší městské firmy v ČR. Na veřejnost se případ dostal v polovině června po policejním zásahu, při kterém kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) prohledali mimo jiné prostory na pražském magistrátu včetně kanceláře tehdejšího náměstka primátora Hlubučka či v budovách dopravního podniku a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Policie tvrdí, že organizovaná skupina obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v DPP tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat úplatky. Obviněných je více než deset lidí, pět z nich skončilo ve vazbě. Kromě Hlubučka to jsou Michal Redl (v minulosti stíhaný v souvislosti s trestnou činností Radovana Krejčíře), podnikatel Zakaría Nemrah, Redlův spolupracovník Pavel Kos a bývalého ekonomického náměstka a člena představenstva pražského dopravního podniku Mateje Augustína. Policisté podle dostupných informací obvinili celkem 13 lidí, Mladá fronta Dnes však upozornila na to, že jeden z nich - šedesátiletý obchodník v telekomunikačním byznysu Petr Adam - minulý týden zemřel. Podle vyjádření mluvčího pražské policie bez cizího zavinění, média spekulovala o sebevraždě. Obviněný podnikatel Pavel Dovhomilja se podle serveru Seznam Zprávy přiznal k účasti na zločinech v kauze. Dovhomilja řekl, že byl členem zločinecké organizace, a popsal dělení peněz získaných od podnikatelů mezi členy skupiny. Podle serveru Dovhomilja své svědectví následně zopakoval vyšetřovatelům a spoléhá na to, že by přiznání mohlo vést k nižšímu trestu. Po vypuknutí kauzy rezignoval na svůj post ministr školství Petr Gazdík. Trestní kauza se ho týká nepřímo, exministr školství ale uvedl, že se necítí ničím vinen, z vlády odešel podle svých slov proto, že nechce rozkolísat vládu ani koalici na prahu nadcházejícího předsednictví v Evropské unii. Gazdík, který kromě ministerského křesla opousil i post místopředsedy hnutí STAN nepatří mezi podezřelé, podle médií se ale sešel s Redlem v zabezpečené kanceláři, trávili spolu víkend v Alpách a komunikovali přes zašifrovaný telefon. Gazdík kontakty nepopřel, vyloučil ale, že by Redl nějak zasahoval do jeho politických kroků či rozhodování STAN. Personálních změn v důsledku policejního vyšetřování s názvem Dozimetr ale bylo během uplynulých týdnů. Obviněný a vazebně stíhaný Hlubuček skončil v radě hlavního města, dozorčích radách DPP a Pražských služeb, rezignoval na všechny stranické funkce včetně třetího místa na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva a nakonec byl odvolán i z funkce starosty městské části Lysolaje. Z dozorčí rady dopravního podniku odešel Michala Zdeněk, odvolán byl i člen představenstva DPP Matej Augustín (podle médií někdejší spolupracovník slovenského expremiéra Roberta Fica). Celkem kvůli kauze muselo skončit pět ze šesti členů představenstva DPP a tři členové dozorčí rady podniku. Případ ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku zasáhl i další firmy, a to kvůli kontaktům jejich představitelů na některé z obviněných. Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan například 19. června oznámil, že plánuje odvolání generálního ředitele České pošty Romana Knapa. Rakušan podle svých slov uvažoval o odvolání Knapa již dříve s tím, že by odešel na podzim. Jeho rozhodování urychlila informace o setkání Knapa s Redlem. O den později pak Knap oznámil, že odejde z čela státního podniku ke konci září, ale ne kvůli schůzce s Redlem. Pozornost v souvislosti s kauzou kolem DPP vyvolalo i to, že Michal Redl má už řadu let omezenou svéprávnost a kvůli potvrzení o psychickém onemocnění se v minulosti vyhnul trestu v případu podvodů organizovaných Radovanem Krejčířem. Minulý týden se ale Okresní státní zastupitelství Plzeň-město odvolalo nedávnému rozhodnutí plzeňského okresního soudu prodloužit Redlovi omezení svéprávnosti. Vedoucí plzeňských krajských žalobců Anna Maříková deníku Právo řekla, že zastupitelství podalo odvolání na základě nově zjištěných skutečností, které mu dříve nebyly známy.