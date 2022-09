Nová odhalení v kauze dozimetr: jako zdroj milionů mohli sloužit černí pasažéři

Kriminalisté odhalili plán, že uvnitř podniku v rámci právě právního oddělení mělo vzniknout další. Rozdělovalo by exekutorům vymáhání pokut od černých pasažérů. Podle podezření policie chtěla organizovaná skupina sama vybírat, kteří exekutoři zakázky dostanou – a ti by pak za to museli nosit úplatky. V pokutách se točí stovky milionů korun ročně, další miliony korun platí podnik externím právníkům, které najímá.

Vyšetřovatele zaskočily podezřelé zakázky DPP za externí advokátní služby. Právníci brali miliony za maziva i věci na hygienu.