PŘEHLEDNĚ: Hlava skupiny nebo osobní řidič. Kdo je kdo v kauze Hlubuček

Podle policie se skupina začala formovat mezi lety 2018 a 2019. Skupině se podle kriminalistů povedlo obsadit klíčové pozice v pražském dopravním podniku. Po dobu několika let se snažila ovládat tamní hospodaření a penězovody dopravního podniku. Členové skupiny jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině. Jeden z hlavních členů čelí také podezření, že nedovoleně nakládal s omamnými a psychotropními látkami.

Jedním z hlavních aktérů kauzy je pražský politik STAN Petr Hlubuček. Bezprostředně po odhalení kauzy mu bylo pozastaveno členství ve straně.

Petr Hlubuček Politická hlava skupiny

Osmačtyřicetiletý politik pochází z Vrchlabí. Studoval na České zemědělské univerzitě v Praze. V roce 2010 kandidoval z druhého místa do zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje za sdružení nezávislých kandidátů, odkud byl zvolen do funkce starosty. V roce 2014 svou funkci obhájil již jako kandidát hnutí Starostové a nezávislí, do kterého o dva roky později vstoupil.

V roce 2018 byl zvolen náměstkem primátora hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti. V červnu 2020 byl pozitivně testován na covid-19. Kvůli tomu dostalo karanténu 40 lidí včetně celého vedení Prahy a primátora Zdeňka Hřiba.

Nedávno se objevila zpráva, že levně koupil byty ve Španělsku. O tom, že je vyšetřován policií, se spekuluje od února. Po středeční policejní razii na pražském magistrátu rezignoval na pozice ve straně i na kandidátce pro podzimní obecní volby. Skončil i ve funkci primátorova náměstka a člena městské rady.

Policie jej viní z účasti na organizované zločinecké skupině a přijetí úplatku, za což mu hrozí až 10 let vězení.

Michal Redl Kmotr STAN

Redl je zlínský lobbista a podnikatel. Byl jedním ze spolupracovníků uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. V Krejčířově kauze stomilionového podvodu byl také mezi obžalovanými, trestu ale unikl. Soudu předložil lékařský posudek, podle kterého je vážně psychicky nemocný a částečně je dokonce omezena jeho svéprávnost.

Od roku 2017 se pohybuje kolem politiků STAN. Podle policie se kauza točí právě okolo něj. Považuje ho za hlavu, či jednu z jejích hlav. Kriminalisté na základě sledování zjistili, že Redl činnost skupiny řídil primárně ze dvou bytů v centru Prahy.

Měl rozdávat jednotlivým členům úkoly a rozdělovat peníze z úplatků. Hrozí mu 10 let vězení za účast na organizované zločinecké skupině, přijetí dvou úplatků a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Pavel Kos Redlův přítel

Kos je 49letý podnikatel již v minulosti odsouzený za daňové podvody. Je blízkým přítelem dalšího z hlavních aktérů, Michala Redla. Policie ho považuje spolu s Redlem a Hlubučkem za zakládajícího člena kriminální skupiny.

Podle vyšetřovatelů se podílel na machinacích se zakázkami a byl také u rozdělování peněz z úplatků. V pražském dopravním podniku (DPP) postupně s ostatními obsadil klíčové pozice tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení a poté mohli získat od „vítězných“ firem úplatky. Hrozí mu až deset let.

Matej Augustín Zajišťování úplatků

Dosavadnímu ekonomickému náměstkovi a členu představenstva pražského dopravního podniku hrozí deset let vězení. Augustína do funkce dosadil před třemi lety Hlubuček, a to i přes nesouhlas koaličních partnerů. Policie tvrdí, že se do vedení společnosti dostal, aby manipuloval se zakázkami a zajišťoval úplatky. O peníze se s ním pak skupina měla dělit.

Sedmačtyřicetiletý manažer měl na Slovensku blízko k bývalému premiérovi Robertu Ficovi (SMER). V době jeho vlády působil jako hlavní poradce na Úřadu vlády. Augustín také vedl státní železniční společnost Cargo Slovakia, která před jeho odchodem byla ve ztrátě 36 milionů eur. Policie ho zatím neobvinila, protože v době razie pobýval na Slovensku.

Pavel Dovhomilja Zakázky pro VZP

Dovhomilja je lobbista a podnikatel v oblasti IT. Zná se s Hlubučkem. Zabýval se zakázkami dopravního podniku. Portál iRozhlas.cz již v roce 2016 upozornil na jeho schůzku s advokátem Davidem Michalem. Jednání se tehdy týkala zakázky na zabezpečení metra za dvě miliardy korun.

Policie se o něj zajímá i v souvislosti s IT zakázkami pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Zatím nebyl obviněn, protože v době zátahu byl na dovolené v Chorvatsku. Za účast ve skupině, přijetí úplatku a legalizaci výnosů z trestné činnosti mu hrozí až 10 let za mřížemi.

Zakaría Nemra Rozdělování úplatků

Teprve 32letého podnikatele do skupiny přivedl jeden ze zakládajících členů, zlínský lobbista Michal Redl. Redl si ho vybral, protože se pohybuje v oblasti dopravních a jiných staveb. Spolu s Dovhomiljou měl postupovat podle Redlových pokynů.

Podle policie se podílel na rozdělování peněz z úplatků, za což mu nyní hrozí až 10 let ve vězení. Dříve Nemrah působil jako funkcionář v Praze 9 ve Straně práv občanů – Zemanovci.

Luděk Šteffel Zásahy do zakázek

Šteffel doposud působil jako vedoucí jednotky informačních technologií dopravního podniku. Do funkce ho dosadil náměstek Augustín. Šteffel měl mít za úkol zasahovat do zakázek DPP a informovat členy skupiny o dění v podniku, aby ze zakázek získávala skupina provize. Také on může strávit za mřížemi až 10 let.

Šteffel měl rovněž uzavřenou smlouvu na ministerstvu školství. Šéf resortu Petr Gazdík tvrdí, že ho osobně nezná. Podle něj byl Šteffel nasmlouván „ad hoc na 50 hodin na konzultace kolem řešení komplikovaného systému v Cermatu.“ Gazdík dodal, že jakmile se o obvinění dozvěděl, dal příkaz smlouvu okamžitě ukončit.

Dalibor Kučera Vymáhání dluhů

Působil jako vedoucí právního odboru DPP. Spolu s dalšími členy skupiny se měl snažit změnit systém vymáhání dluhů za nezaplacené pokuty. Podle kriminalistů měli v plánu, že by uzavřeli smlouvy s vybranými exekutory. Těm by poté byly přidělovány jednotlivé pohledávky, ze kterých by skupině šly provize. Kučerovi hrozí až 10 let ve vězení.

Martin Vejsada Informace o zakázkách DPP

Padesátiletý Marin Vejsada je dalším člověkem, který byl do funkce na dopravním podniku dosazen skupinou. Působil jako vedoucí odboru Technické správy objektů DPP. Podle kriminalistů měl Redla a další členy informovat o tom, jaké milionové zakázky DPP chystá a jak je šlo zmanipulovat. Měl také připravit smlouvu pro externí firmu na služby, které by zvládl Dopravní podnik zajistit sám. I on může ve vězení strávit až 10 let.

Ivo Pitrman Osobní řidič

Pracoval jako osobní řidič podnikatele Michala Redla. Podle kriminalistů zajišťoval odvozy na schůzky členů. Jeho úkolem bylo celou skupinu chránit. Podle policie také zajišťoval prohlídky aut a bytů proti odposlechům a zařizoval směnu úplatků na eura či předával peníze členům skupiny. Hrozí mu až 10 let vězení.

Maroš Jančovič Dotlačení k úplatkům

Čtyřiačtyřicetiletý Jančovič pochází ze Slovenska, je podnikatelem v oblasti IT. Jako člena představenstva a generálního ředitele IT firmy Uniprog Solutions ho měla skupina dotlačit k zasílání milionových úplatků. Detektivové tvrdí, že mu lidé kolem Redla dali na výběr: buď bude posílat úplatky, nebo o zakázky přijde. Kvůli této provizi jeho firmy měly získat další zakázky. Hrozí mu až osmiletý trest za podplácení a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Petr Adam Nabízení úplatků

Obchodní zástupce firmy Komo-Com. Podle policie nabídl po předchozí domluvě s dalším obviněným Jindřichem Špringlem úplatek 500 tisíc Michalu Zděnkovi, členu dozorčí rady dopravního podniku. Peníze měl Zděnek dostat za to, že zmanipuluje půlmiliardové zakázky na pořízení kamer do metra. Zdeněk ale pokus o úplatek ohlásil policii a spolupracoval s ní.

Jindřich Špringl Nabízení úplatků

Špringl je podnikatel. Spolu s Petrem Adamem měl nabídnou úplatek 500 tisíc korun členovi dozorčí rady DPP Michalu Zdeňkovi za to, že se přestane kriticky zajímat o některé zakázky týkající se pražského metra.