Hledá se veřejný ochránce práv. Poslanci chtějí za ombudsmana muže zvenku

Prvním kandidátem na ombudsmana je vládního zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm, druhý adept na post veřejného ochránce práv je advokát Jan Matys. Posledním je někdejší poslanec ČSSD a zástupce současné ochránkyně práv Stanislav Křeček.

Největší šance na zvolení má podle zjištění MF DNES první zmíněný muž, byť poslanecké kluby chtějí ještě to, komu dají jejich členové hlas, probrat v úterý.

„Skvěle kvalifikován je bezesporu Vít Alexander Schorm, kterého považuji za nejlepšího z dosavadních kandidátů. V klubu TOP 09 o tom sice ještě budeme jednat, nicméně si troufnu předjímat, že i ostatní kolegové jej budou chtít podpořit,“ řekla MF DNES předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Volbě Schorma jsou nakloněni i lidovci, STAN nebo Piráti, ale ti chtějí ještě vyslyšet ostatní kandidáty.

Kdo je Vít A. Schorm ● Narodil se v roce 1973 v Brně. V roce 1998 získal diploma of advanced studies, public comparative law of European States na pařížské Sorbonně. V roce 2000 složil doktorát na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. ● Předtím působil jako poradce předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla, poté byl až do roku 2000 vedoucím kanceláře místopředsedy vlády Pavla Rychetského. ● Od roku 2002 pracuje jako vládní zmocněnec pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. ● Ve volném čase rád chodí po horách a fotografuje.

I ANO asi řekne Schormovi ano

Dát své stanovisko k volbě chce v úterý také nejsilnější poslanecký klub, tedy hnutí ANO. Podle informací MF DNES také vážně zvažuje podporu Schorma. „Někteří naši poslanci jsou o jeho podpoře už teď přesvědčeni, zatím to ale nesmějí ani naznačit,“ řekl MF DNES člověk z poslaneckého klubu ANO pod podmínkou anonymity.

Kdo je Stanislav Křeček ● Vystudoval výtvarnou školu a geologickou průmyslovku. Živil se jako horník, dělník a geolog až do nástupu na právnickou fakultu. Pro své angažování ve studentských časopisech byl ale donucen prostředí justice opustit. ● V 90. letech založil advokátní praxi a stal se spoluzakladatelem Sdružení na ochranu nájemníků. ● Byl poslancem za ČSSD. ● Má za sebou aféru kvůli neoprávněnému používání titulu JUDr. Získal ho až v roce 2005. Stanislav Křeček

Tomu, aby byl novým ombudsmanem Schorm, je údajně nakloněn i premiér Andrej Babiš, byť na dotazy MF DNES nereagoval. Prý proto, že vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva má celkem liberální názory. Ostatně byl to také premiér, kdo už se nechal slyšet, že ombudsmanem by neměl být bývalý nebo současný politik, a Křeček politikem byl.

Nicméně ani on není úplně bez šance. Volit ho chtějí někteří poslanci SPD nebo ČSSD. „Kandidát na ombudsmana by měl bránit především ty, kteří to potřebují. Zároveň by neměl být aktivistou a loutkou neziskových organizací. Těmto požadavkům vyhovuje Stanislav Křeček,“ říká Radek Koten (SPD).

A obdobně mluví i Antonín Staněk (ČSSD). „Za nového ombudsmana budu volit kandidáta, který zastaví rozšiřování agendy úřadu a nárůst jeho zaměstnanců. Tomuto požadavku se nejvíc blíží Stanislav Křeček.“ Ostatně i šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka kvituje, že se Křeček volby zúčastní. „Již jako zástupce ombudsmana projevil dostatečnou erudici i kompetenci,“ zdůvodnil to Chvojka.

Volbu Křečka zvažují i komunisté, byť třeba Zdeněk Ondráček MF DNES přiznal: „Nevím ani, kdo jsou kandidáti. Pro mě je to zcela zbytečný úřad.“ A předseda Trikolóry Václav Klaus ml. to doplnil: „V pondělí navrhneme zrušit ombudsmana. Díky němu jen různé instituce a spolky šikanují občany.“

Nekandiduji na olympiádu

V případě Křečka se někteří poslanci netají tím, že by ho volili, nicméně hlas mu nakonec nedají, protože má na tu funkci podle nich poměrně vysoký věk – 81 let.

„Šimon Peres byl zvolen prezidentem Izraele před svými osmdesátými čtvrtými narozeninami. Já se navíc nehlásím na olympijské hry, na práci pokrývače nebo řidiče autobusu, ale na intelektuální práci. Takže nepodceňuji to, ale podle mého názoru věk není v mém případě případný problém,“ odráží to Křeček, který byl od roku 2013 zástupcem ombudsmanky.

Zatím bez pomyslného hlasu je ve Sněmovně třetí kandidát – advokát Jan Matys.

Šátky a trestání dětí

A jak coby možný budoucí ombudsman smýšlí Schorm? Současná veřejná ochránkyně práv se třeba postavila za studentku, která si stěžovala na to, že jí na základě neutrálně formulovaného školního řádu zakázala škola nosit muslimský šátek, v čemž jí dal za pravdu i Nejvyšší soud.

„Prospělo by, aby se ta otázka stala předmětem širší diskuse. Pokud ale jde o zákaz mít zahalené jen vlasy při běžné výuce ve škole, tak tady by se ten zákaz měl ubírat jen potřebami výuky v té škole, ne nějakými abstraktními hodnoceními typu – děvčata se zahalenými vlasy tady nechceme,“ říká Schorm k regulaci nošení šátků ve školách u žaček muslimského vyznání.

Anna Šabatová coby ombudsmanka také uvažovala o zákazu fyzického trestání dětí. „Jedna věc je, když se rodič dopustí v afektu zkratkovitého jednání, a druhá věc, když to někdo používá systematicky k usměrňování svého potomka. A ještě bych k tomu dodal, že u nás je zákonem zakázáno bít psa, ale dítě zakázáno bít není?“ poznamenal Schorm.

Ombudsmana volí Sněmovna na šest let. Šabatová končí v polovině února.