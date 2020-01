Válková vyvolala pobouření. Pro opozici je jako ombudsmanka nepřijatelná

Server Info.cz ve čtvrtek zveřejnil články, v nichž se popisuje nutnost resocializace odpůrců komunistického režimu. U jednoho z článků je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou.



To vyvolalo vlnu negativních reakci hlavně opozičních politiků.

Kandidáta na nového předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku pobouřilo v souvislosti s kandidaturou Válkové vystoupení jejího stranického kolegy z hnutí ANO Milana Ferance. Ten označil celou věc jako „mediální bublinu“ a ohradil se proti tomu, aby se takto zkoumala minulost Válkové. „Budeme řešit, kdo kdy přednesl jakou básničku v pionýru o Leninovi?“ ptal se ve vysílání Českého rozhlasu.

Feranec text, kvůli kterému je kritizována přečetl, nevidí jako zásadní problém. „Já jsem si ten článek z roku 1979 přečetl a skutečně je to odborné pojednání, které řeší, jak funguje 8 let starý zákon o tzv. ochranném dohledu,“ dodal.



Marian Jurečka (Twitter) @MJureka Podle vyjádření pana poslance Ferance (ANO) na @CRoPlus je prý na stejné úrovni sepisování článku s prokurátorem z procesu Milady Horákové a zpívání v pionýru. Dobré vědět. Co ale taky čekat od někoho, kdo 30 let po revoluci vládne s KSČM 1 člověk to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Válkovou nechce Feranec hodnotit podle 40 let starého článku a na jeho rozhodování to nic nezmění, poslanecký klub ANO podle něj o celé záležitosti ještě bude diskutovat.

Měla by se podle vás vzdát Válková kandidatury na ombudsmanku?

ANO 470 NE 53

Výsměch odpůrcům a obětem komunismu

Podstatně více kritická byla vůči Válkové ve vysílání ČRo Miroslava Němcová z ODS. Její nominaci prezidentem Milošem Zemanem považuje za skandální, je to podle ní výsměch odpůrcům a obětem komunismu. ODS měla k její nominaci výtky již v minulosti. „Helena Válková nemůže být někým, kdo může zastávat jakoukoliv funkci spojenou s ochranou lidských práv,“ řekla. Vytkla jí její výroky týkající se trestního stíhání premiéra Andreje Babiše.

Podle Němcové si byla v době, kdy článek psala dobře vědoma, že spolupracuje s člověkem spojeným s procesem s Miladou Horákovou. „Absolutně nevěřím, že nevěděla, kdo je zločinec Urválek,“ dodala.

To, že Válková by neměla být ombudsmankou, si myslí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. Podle ní nemůže být osoba, která se podílela na šikanování disidentů, vládní zmocněnkyní pro lidská práva a aspirovat na veřejnou ochránkyni práv. „Je to dost zásadní věc, aby odstoupila z volby i současné pozice,“ řekla Adamová.

Výroky týkající se trestního stíhání premiéra Babiše jí vytkl i předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Piráti jako lepšího kandidáta na funkci ombudsmana preferují dalšího z kandidátů Víta Alexandera Schorma, který byl poradcem někdejšího předsedy Nejvyššího soudu a prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla. „Pan Schorm by reprezentoval funkci výrazně lépe než dáma proslulá zejména obhajobou mocných,“ uvedl na Twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš.