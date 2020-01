Válková se bude bránit soudní cestou proti nařčení, že šikanovala disidenty

Už předtím označila na svém facebooku tvrzení, že se podílela na šikaně disidentů, za absurdní a urážlivou lež.



Server Info.cz zveřejnil články, v nichž Válková popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. Podle historika Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů Válková obhajovala institut ochranného dohledu, který často sloužil i k perzekuci politických odpůrců režimu.

U jednoho z článků je Válková podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou.

„Je to útok na mě jako na odborníka. A budu se bránit právní cestou. Budu to konzultovat s odborníky, kteří jsou specializovaní na ochranu osobnosti,“ napsala v komentáři pro agenturu ČTK.

„To, co bylo publikováno, je nejen lež a pomluva, ale současně to svědčí o nekompetentnosti. Ochranný dohled zakotvený v zákoně od roku 1973 byl určený jako opatření, kterým se kontrolovali pachatelé závažné násilné a sexuální kriminality, recidivisté. Jeho účinnost se sledovala výzkumem. A na tom výzkumu jsem se podílela. Právě o tom výzkumu pachatelů obecné kriminality jsem publikovala odborný text, který byl zveřejněn a překroucen zcela lživě ve snaze mě absolutně diskreditovat,“ uvedla Válková.

„Byly to pouze ryze odborné práce, za které se nestydím. Poznatky z nich jsme použili i po roce 1990 při koncepci humanizace trestní justice,“ poznamenala. „O tom, že byl ten samotný institut ochranného dohledu zneužíván, jsme se dozvěděli po roce 1990. Tenkrát se o tom nemluvilo a nesledovalo se to,“ dodala.

„Pokud jde o jméno prokurátora Urválka, na tomto výzkumném pracovišti pracovaly desítky lidí, publikovala jsem s mnohými z nich a jen těžko jsem se tomu mohla vyhnout. O žádnou politiku nešlo. Já jsem s ním přišla do styku jen několikrát při zpracování odborných textů,“ doplnila.

Místo ombudsmana tato informace neohrozí

Babiš v reakci pro Právo uvedl, že obvinění vůči Válkové jsou závažná, musí je podle něj vysvětlit. Nechtěl spekulovat, zda by měla stáhnout kandidaturu na ombudsmanku, nebo se vzdát pozice zmocněnkyně pro lidská práva.

V rozhovoru pro iDNES.cz Válková uvedla, že tato informace, by neměla ohrozit její kandidaturu na post ombudsmana, na níž ji Sněmovně v prosinci navrhl prezident Miloš Zeman. „Ale tohle ať zváží poslanci ve volbě. Já jim to ráda vysvětlím. Má práce je poznamenaná tím, že tam sice cituji nějaké věci, práce, které se v té době citovaly, ale jinak je tam spousta odborných zdrojů. Je to odborná práce. Já si myslím, že je to všechno v pořádku. Tam nebudou číst nic, co by mělo být špatného. Je to strašná pomluva a sprosťárna,“ řekla během rozhovoru.



Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po čtvrtečním obědě s prezidentem Zemanem uvedl, že informace nebyla známa v době, kdy byla Válková ministryní spravedlnosti. Se stanoviskem chtěl počkat, než se zmocněnkyně vyjádří.

„Je to něco, co mě znepokojuje, protože jméno prokurátora Urválka je nechvalně známé z politických procesů a určitě to neprospěje image úřadu. Ale nechci nikoho soudit bez toho, že bych mu dal šanci situaci vysvětlit,“ uvedl.

To, že je Válková zmocněnkyní pro lidská práva a uchází se o místo ombudsmanky, je podle poslankyně ODS Miroslavy Němcové skandální. Považuje to za výsměch odpůrcům a obětem komunismu a zároveň za selhání premiéra a prezidenta.

Markéta Adamová (Twitter) @market_a Pokud se potvrdí, že Helena Válková šikanovala disidenty a spolupracovala s prokurátorem, který má podíl na vraždě Milady Horákové, je na místě vyvození odpovědnosti. Její kandidatura na ombudsmanku a funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je výsměchem všem slušným lidem. 61 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Pokud se informace potvrdí, je na místě vyvození odpovědnosti, uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že mnohem lepším kandidátem na ombudsmana je vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm, kterého společně s advokátem Janem Matysem nominoval Senát.