S nadváhou či obezitou se pere každé páté dítě. Sportuje jich stále méně

Se svou hmotností se pere pětina dětí ve věku mezi jedenácti a patnácti lety. Téměř každé sedmé (15 procent) má nadváhu, šest procent je obézních. “Asi sto tisíc dětí v Česku trpí nadváhou, z toho 30 tisíc dětí trpí obezitou,“ přiblížil vedoucí výzkumného týmu z Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kalman.

Do Health Behaviour in School-aged Children (HBSB) studie se zapojilo přes 13 tisíc dětí ve věku jedenáct, třináct a patnáct let. Podle výzkumu má problémy s váhou každý čtvrtý chlapec (26,6 procent) a téměř každá sedmá dívka (14,8 procent).

Oproti roku 2002 se přitom situace zhoršila. Zatímco v roce 2002 mělo problémy s váhou 16 procent patnáctiletých chlapců a 6,6 procent děvčat, v roce 2018 už se svou váhou zápolil každý čtvrtý (25,1 procent) patnáctiletý mladík a 13,3 procent dívek.



Roli však hrají i socioekonomické faktory. „Děti z hůře situovaných rodin trpí třikrát více obezitou, než děti, které vyrůstají v bohatších rodinách,“ přiblížil Kalman. V chudých rodinách vědci odhalili devět procent obézních dětí, v lépe situovaných tři procenta.



Výzkumníci však zaznamenali i regionální rozdíly. Zatímco nejmenší problémy s váhou mají děti v Praze (necelých 15 procent), největší na severu Čech (až 26 procent).

Zdravá školní jídelna Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti dětského stravování podporuje projekt Zdravá školní jídelna. V současnosti je do něj zapojeno 228 školních jídelen. „Projekt má za cíl vzdělávat personál školních jídelen v oblasti nutričních standardů, umírněného solení, s ohledem na dětské strávníky,“ vysvětlil Vojtěch.

„To není úplně lichotivé číslo,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pozitivní podle Vojtěcha je to, že se zlepšují stravovací návyky dětí - dospívající jedí více ovoce a zeleniny a méně sladkostí. „Bezmála polovina českých dětí sní denně alespoň jeden kus ovoce,“ přiblížil.

Od roku 2002 do roku 2015 přitom konzumace ovoce klesala, později však zase narostla. Podobný trend je podle Kalmana i u zeleniny, kterou pravidelně konzumuje 37 procent dospívajících. Sladkosti pravidelně jí každé páté (21 procent) dítě.



Děti sportují stále méně

Děti rok od roku méně sportují, odhalili vědci. Zatímco v roce 2002 se věnoval 60 minut denně pohybové aktivitě každý třetí (31,1) chlapec ve věku mezi 11 a 15 lety, v roce 2018 to byl každý pátý (22,1 procent).



Mezi stejně starými dívkami se v roce 2002 věnovala hodinu denně pohybové aktivitě každá pátá (22,3 procent), v roce 2018 to už byla každá sedmá (15 procent).

„Zatímco v mnoha oblastech má Česká republika výsledky nadprůměrné, v případě fyzické aktivity jak dětí, tak dospívajících je podprůměrná,“ uvedl ředitel české Kanceláře WHO Srdan Matic.



Vědci také zjistili, že téměř polovina (41 procent) chlapců a třetina (29 procent) dívek s nadváhou či obezitou si tento fakt nepřipouští. „Víme také, že negativně hodnotí vlastní hmotnost skoro třetina třináctiletých a patnáctiletých děvčat,“ vysvětlil Kalman.