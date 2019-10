České děti se daleko víc hýbou, na gauči leží jen každé sedmé dítě

10:01 , aktualizováno 10:01

Sportování venku, ve škole nebo chození do různých kroužků se pravidelně věnuje 86 procent dětí ve věku 11 až 15 let. Dokazují to data z mezinárodní výzkumné studie HBSC od Světové zdravotní organizace. Nemalá část dětí ale tráví zhruba čtyři hodiny denně u počítače, televize nebo telefonů.