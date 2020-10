Vláda bude na svém mimořádném jednání rozhodovat o uzavřených školách

„Jsem připraven v návaznosti na prodloužení nouzového stavu na páteční vládě navrhnout dočasné zavření speciálních škol od 2. listopadu. Pevně doufám, že se nám společně podaří zlepšit situaci tak, že se nejen speciální školy co nejrychleji znovu otevřou,“ řekl iDNES.cz Plaga.



Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v úterý slíbil, že vláda zveřejní scénář návratu žáků a studentů do škol. Školy jsou zavřené od 14. října a přešly na povinné distanční vzdělávání. V pondělí 2. listopadu se měl do škol vrátit první stupeň základních škol, ministři to ale v úterý vyloučili.

Ministr Blatný po jmenování a uvedení do úřadu řekl, že případné znovuotevření škol chce s Plagou řešit jako jednu z prvních věcí. „Je potřeba na základě dat, která máme, zjistit, jestli to má zůstat, nebo se to má změnit,“ řekl Blatný.

Podle Blatného musíme změnit vnímání celé situace a náladu ve společnosti. „Strach nás paralyzuje a rozděluje,“ řekl Blatný poté, co ho premiér Andrej Babiš uvedl do úřadu. „Covid je závažná nemoc, ale není jediná,“ zdůraznil.



Vláda bude jednat až po jednání Sněmovny, která se bude zabývat její žádostí o prodloužením nouzového stavu o měsíc, až do 3. prosince.