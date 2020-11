Děti se vrátí do škol při nejvýše 3 tisících případů denně, míní Hamáček

„Není možné vrátit děti do školy s 11 tisíci denních přírůstků,“ upozornil Hamáček v neděli na Primě. Jeho odhad je, že se tak stane, až bude mezi 2,5 až 3 tisíci nakažených za den. Neupřesnil však, kdy by to mohlo být.

„Kdyby křivka začala klesat rapidně, je možné ty věci otevřít více, ale jak vidím tvar křivky, rychlé a razantní pády se asi čekat nedají,“ dodal ministr.

Plaga v pátek řekl, že školy se budou otevírat na základě vývoje epidemie koronaviru, o termínech bude ministerstvo školství jednat s ministerstvem zdravotnictví příští týden.

Napřed 1. a 2. třídy

Za prioritu Plaga považuje zahájení prezenční výuky v 1. a 2. třídách základních škol, následně obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních a středních škol.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že vláda nechce dávat žádné falešné naděje, proto nyní nemluví o konkrétních termínech.

Podle Plagy bude důležité podložit rozhodnutí o návratu žáků konkrétními daty, protože návrat jednoho školního ročníku znamená, že se dostane do pohybu až 100 tisíc. Ministr proto nevyloučil, že v první fázi se žáci budou učit v turnusech, tedy že vždy bude ve škole přítomná pouze polovina tříd z daného ročníku.

Po žácích závěrečných ročníků základních a středních škol by se měla obnovit praktická výuka pro studenty středních a vyšších odborných škol. Následovat bude laboratorní výuka na vysokých školách ve skupinách do 15 lidí, poté obnovení prezenční výuky ostatních ročníků prvního stupně základních škol. Poté přijde řada na druhý stupeň základních škol, střední školy a rozšiřování skupin pro výuku na vysokých školách.

Vláda od 2. listopadu uzavřela i speciální školy. V provozu tak zůstanou pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů.