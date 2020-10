Nouzový stav bude do 20. listopadu. Vláda ale chtěla delší dobu

Pro prodloužení nouzového stavu až do 3. prosince byli jen poslanci vládního hnutí ANO a ČSSD a s nimi ještě končící šéf KSČM Vojtěch Filip. Pro nouzový stav do 20. listopadu byly všechny kluby s výjimkou SPD a nezařazených poslanců.

Prodloužení nouzového stavu mimo jiné znamená, že může delší dobu platit zákaz vycházení mezi 21:00 a 4:59, s výjimkou cest do práce a z práce či venčení psa do okruhu 500 metrů, který vláda schválila jen na dobu, kdy nouzový stav vyhlásila sama, tedy do 3. listopadu.

Jsme v klíčovém bodu zlomu, řekl ministr Blatný

Současná protikoronavirová opatření podle nového ministra zdravotnictví Jana Blatného mají velký potenciál zbrzdit šíření nemoci covid-19. „V současné době se nacházíme v klíčovém bodu zlomu, kdy v následujících dvou týdnech by mohlo začít docházet ke zlepšování situace a ke zpomalení rychlosti šíření viru v populaci,“ řekl poslancům ministr Blatný.



Reprodukční číslo šíření nemoci se podle něj v současné době pohybuje mezi 1,1 a 1,2. „Pokud bychom teď přestali dodržovat opatření, která jsou v platnosti, potom se efekt nedostaví a co je naprosto zásadní, dostaneme se na hranici našich lůžkových kapacit, které zatím pořád ještě vyčerpané nejsou,“ varoval Blatný. I když zatím máme dostatečné lůžkové kapacity, začínáme se podle ministra dostávat do problémů s obsluhou lůžkových kapacit, jinými slovy máme nedostatek zdravotníků.

Nezavřeme průmyslové podniky, řekl Babiš

Podle předsedy vlády Andreje Babiše je prodloužení nouzového stavu nezbytně nutné, aby Česko zvládlo aktuální pandemickou situaci.

„Stále se nám zrychluje růst hospitalizovaných a rychle ubývá počet potřebných lůžek v nemocnicích. Sice na základě středečních a čtvrtečních dat se zdá, že pandemie začíná pomalu oslabovat, ale data o mobilitě napovídají, že se sice dál zpomaluje aktivita lidí, jenže je zatím jen velmi pozvolná,“ řekl poslancům.



„Je zřejmé, že zdaleka nemáme náš boj vyhraný, epidemie je ve zlomové fázi. Musíme co nejdříve docílit toho, aby se šíření epidemie zpomalilo, uvedl Babiš. Nepočítá s kompletním lockdownem, tedy s úplným uzavřením země. „Nepředpokládáme uzavření ekonomiky v takovém rozsahu, jak tomu bylo na jaře. Nepočítáme s tím, že bychom iniciovali uzavření průmyslových podniků ,“ zdůraznil před poslanci premiér.

Nouzový stav vláda vyhlásila na třicet dnů, tedy do 3. listopadu. Déle smí trvat jen se souhlasem poslanců. Právě do konce nyní vyhlášeného nouzového stavu platí zákaz vycházení od jednadvacáté hodiny do páté ranní. Výjimky mají ti, kteří jdou do práce či z práce, nebo ti, kdo musí vyvenčit psa. Ti ale nesmějí dál než 500 metrů od bydliště.



Ministr školství Robert Plaga řekl poslancům, že jeho prioritou je, aby se k osobní výuce do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd základních škol a pak také žáci posledních ročníků základních škol, kteří se chystají na přijímačky na školy střední, i posledního ročníku středních škol.

Nouzový stav jen do 19. listopadu, navrhli Piráti

„Zdravotnická zařízení jsou v reálném stavu nouze,“ řekl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Proto je podle něj možné uvažovat o prodloužení nouzového stavu v České republice.



„Podpoříme prodloužení nouzového stavu, ale jen o čtrnáct dnů,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Důvodem jsou podle něj katastrofální čísla počtu nakažených i mrtvých, nejhorší v Evropě. Michálek řekl, že nouzový stav by měl být jen do 19. listopadu.



„Jako odpovědná opozice nemůžeme vaší vládě nevyjít vstříc,“ řekla za ODS poslankyně Jana Černochová. „Nemáme na výběr,“ uvedla Černochová. Popsala svoji osobní zkušenost, když i v létě v hromadné dopravě v Praze nosila roušku. Někteří lidé na ni dívali divně a považovali za covid pozitivní.

Projednávejte opatření s opozicí, vyzvala vládu ODS

Místopředseda občanských demokratů Martin Kupka vyzval vládu, aby veškerá další opatření k omezení pohybu či podnikání projednávala nejprve s poslancí. „Voláme po tom, aby vláda dala plán pro další uvolňování opatření,“ řekl Kupka. ODS je podle něj ochotna podpořit nouzový stav do 13. listopadu či do 20. listopadu.

Umrtvování společnosti není řešení, řekl Klaus

Kriticky vystoupil ve Sněmovně šéf hnutí SPD Tomio Okamura. „Pod pláštíkem epidemiologických opatření jsou omezována ústavní práva a svobody,“ řekl Okamura. „Žáci patří do škol,“ prohlásil také Okamura. Předložil alternativní návrh na prodloužení nouzového stavu o deset dnů.

„Umrtvování společnosti není řešení,“ řekl šéf Trikolóry Václav Klaus mladší. Odmítl „chcípání“ zaživa. „Vir se šíří bez ohledu na zmatená vládní řešení,“ prohlásil Klaus.



Jan Blatný po svém jmenování ministrem řekl, musíme změnit vnímání celé situace a náladu ve společnosti. „Strach nás paralyzuje a rozděluje,“ řekl poté, co ho premiér Babiš uvedl do úřadu. „Covid je závažná nemoc, ale není jediná,“ zdůraznil.