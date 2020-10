Jméno Blatného je na petici Milionu chvilek. Ministr odpovídá vyhýbavě

„Neumím vám k tomu nic říci, prostě neumím,“ řekl Blatný v rozhovoru pro páteční Právo. „Obecně se k tomu vyjádřím tak, že jste viděli například můj údajný twitterový účet, který také není můj,“ dodal. Řekl, že je možné, že ho pod petici Milionu chvilek pro demokracii podepsal někdo jiný.

Zato v prvním rozhovoru po svém jmenování přiznal, že není ani voličem ANO, ani ČSSD. „Nejsem ani volič žádné z koaličních stran,“ uvedl.

Na to, že jméno Blatného i jeho ženy Dany je na petici namířené proti Babišovi, upozornil ve čtvrtek reflex.cz a nový ministr zdravotnictví na tuto věc odpovídal vyhýbavě hned po svém jmenování, když ho Babiš uvedl do úřadu.

Jméno Blatného je pod peticí „Chvilka pro rezignaci“. Tu spustila v únoru 2018 iniciativa Milion chvilek pro demokracii. „My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ píše se v petici, kterou podepsalo již více než 430 tisíc lidí.

Jak upozornil reflex.cz, Jan Blatný i Dana Blatná jsou na petici uvedeni plnými jmény i s profesí a bydlištěm. „Jan Blatný, Jinačovice, lékař,“ má mezi petenty pořadové číslo 213 613. Dana Blatná, OSVČ se stejným bydlištěm, je k dohledání o osm míst dříve. Z informací na webových stránkách petice Milionu chvilek je možné vyčíst, že jméno manželů Blatných přibylo mezi signatáře v druhé polovině března 2018.



Podpis s Blatného e-mailem

Jak upozornil Deník N, podpis Blatného na petici byl potvrzen z e-mailové adresy, kterou ministr zdravotnictví používá jako svůj oficiální konktakt. Je tak k dohledání na webech České hematologické společnosti nebo České společnosti pro trombózu a hemostázu. Dohledatelný je i v oficiálních smlouvách, které Blatný podepsal, píše Deník N.