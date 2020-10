Dušek: Máme velkou šanci epidemii zlomit. Nejdeme rizikovým scénářem

Samozřejmě, ani zdaleka není vyhráno, jde jen o malý statistický důvod k optimismu. „Pořád platí, že musíme dostat reprodukční číslo pod jedna,“ dodal Dušek.



Jakousi psychologickou hranicí, kdy můžeme říct, že je epidemie pod kontrolou, je hodnota čísla R kolem 0,8. „Čím méně, tím lépe. My jsme v optimistickém scénáři dospěli k cíli 0,73 a nižší, to je číslo, kdy by mohlo docházet k progresivnějšího zpomalování šíření,“ popisuje Dušek.

Podle statistika začne kolem čísla 0,7 až 0,8 virová nálož v populaci klesat a průchod epidemie už by mohl být velmi dobře zvládnutelný.

Lehký optimismus mohou přinášet také čísla nakažených za středu a čtvrtek. Oba dva dny se počet nově nakažených pohyboval kolem 13 tisíc, vrchol uplynulého týdne přišel ve středu - téměř 15 663 nově nakažených. Pokud vše půjde dle statistických předpokladů a nestane se něco mimořádného, mohlo by právě středeční číslo být poslední přesahující patnáctitisícovou denní hranici.

„Uvidíme, co řeknou následující dny. Ta opatření přijatá v polovině září se teprve ještě projeví, můžou tu zprávu zesílit, a strašně si to přeji... Ale samozřejmě počítáme s rizikovými scénáři. Protože šíření té infekce je velice dynamický proces,“ konstatuje Dušek.

A vyzývá Čechy: „Rozhodneme o tom všichni, pokud budeme striktně dodržovat pravidla, máme velkou šanci epidemii zlomit.“