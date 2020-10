Všechny kraje jsou stále červené, nákaza se šíří v rodinách a v práci

„Denní incidence případů onemocnění covid-19 v rámci komunitního přenosu má stále setrvalý trend,“ tvrdí hlavní hygienička Jarmila Rážová. Nákaza se nadále šíří komunitně, což způsobuje „významnou eskalaci trendů“.

Stále v celém Česku hrozí vysoké riziko zásahu zranitelných skupin obyvatel. Všechny okresy proto zůstávají zbarveny červeně, což značí nejvyšší stupeň pohotovosti.

„Nepříznivá epidemiologická situace napříč kraji nadále přetrvává. Veškerá rozhodnutí, která činíme, jsou prováděna na základě dat a data musíme sdílet,“ okomentoval aktuálním stav epidemie ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Zároveň je podle něj nutné, aby data byla pro všechny srozumitelná a konzultovaná s odborníky. „Je to právě zodpovědné chování, které je hlavním předpokladem pro stabilizaci epidemiologické situace,“ dodal Blatný.

Aktivní případy pacientů s covid-19 1300 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 23935 1807,4 Případů 29. 10. 1176 Potvrzené případy 43188 3261,3 Vyléčených 18923 1428,9 Mrtvých 330 24,9 Benešov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2383 2397,0 Případů 29. 10. 138 Potvrzené případy 3800 3822,4 Vyléčených 1389 1397,2 Mrtvých 28 28,2 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1574 1655,8 Případů 29. 10. 63 Potvrzené případy 2612 2747,8 Vyléčených 1026 1079,3 Mrtvých 12 12,6 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2348 1410,4 Případů 29. 10. 168 Potvrzené případy 4232 2542,0 Vyléčených 1867 1121,4 Mrtvých 17 10,2 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1410 1374,0 Případů 29. 10. 115 Potvrzené případy 3072 2993,5 Vyléčených 1627 1585,4 Mrtvých 35 34,1 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1000 1318,8 Případů 29. 10. 57 Potvrzené případy 1632 2152,2 Vyléčených 613 808,4 Mrtvých 19 25,1 Mělník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1673 1530,6 Případů 29. 10. 80 Potvrzené případy 2810 2570,9 Vyléčených 1119 1023,8 Mrtvých 18 16,5 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2210 1695,2 Případů 29. 10. 146 Potvrzené případy 3497 2682,5 Vyléčených 1257 964,2 Mrtvých 30 23,0 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1520 1506,7 Případů 29. 10. 85 Potvrzené případy 2713 2689,2 Vyléčených 1161 1150,8 Mrtvých 32 31,7 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2996 1617,9 Případů 29. 10. 176 Potvrzené případy 5077 2741,7 Vyléčených 2055 1109,7 Mrtvých 26 14,0 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2718 1820,0 Případů 29. 10. 141 Potvrzené případy 4425 2963,1 Vyléčených 1686 1129,0 Mrtvých 21 14,1 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2541 2207,6 Případů 29. 10. 139 Potvrzené případy 4106 3567,2 Vyléčených 1548 1344,9 Mrtvých 17 14,8 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1103 1985,2 Případů 29. 10. 70 Potvrzené případy 1545 2780,7 Vyléčených 432 777,5 Mrtvých 10 18,0 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3768 1923,4 Případů 29. 10. 284 Potvrzené případy 5668 2893,3 Vyléčených 1861 950,0 Mrtvých 39 19,9 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 673 1093,3 Případů 29. 10. 29 Potvrzené případy 1104 1793,5 Vyléčených 421 683,9 Mrtvých 10 16,2 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1551 1710,2 Případů 29. 10. 114 Potvrzené případy 2032 2240,6 Vyléčených 457 503,9 Mrtvých 24 26,5 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1239 1730,8 Případů 29. 10. 60 Potvrzené případy 1902 2656,9 Vyléčených 651 909,4 Mrtvých 12 16,8 Prachatice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 798 1565,4 Případů 29. 10. 11 Potvrzené případy 1166 2287,3 Vyléčených 352 690,5 Mrtvých 16 31,4 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1189 1680,0 Případů 29. 10. 59 Potvrzené případy 1749 2471,3 Vyléčených 548 774,3 Mrtvých 12 17,0 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1941 1891,9 Případů 29. 10. 214 Potvrzené případy 3049 2971,9 Vyléčených 1081 1053,7 Mrtvých 27 26,3 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1102 1775,6 Případů 29. 10. 65 Potvrzené případy 1752 2823,0 Vyléčených 637 1026,4 Mrtvých 13 20,9 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1575 1822,8 Případů 29. 10. 117 Potvrzené případy 2268 2624,8 Vyléčených 683 790,5 Mrtvých 10 11,6 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4268 2196,8 Případů 29. 10. 201 Potvrzené případy 6697 3447,1 Vyléčených 2397 1233,8 Mrtvých 32 16,5 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1440 2268,1 Případů 29. 10. 55 Potvrzené případy 2109 3321,9 Vyléčených 643 1012,8 Mrtvých 26 41,0 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1874 2343,1 Případů 29. 10. 72 Potvrzené případy 2810 3513,4 Vyléčených 921 1151,6 Mrtvých 15 18,8 Rokycany absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 663 1343,5 Případů 29. 10. 38 Potvrzené případy 1201 2433,7 Vyléčených 535 1084,1 Mrtvých 3 6,1 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 831 1529,4 Případů 29. 10. 39 Potvrzené případy 1037 1908,5 Vyléčených 194 357,0 Mrtvých 12 22,1 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 650 709,3 Případů 29. 10. 32 Potvrzené případy 1746 1905,4 Vyléčených 1019 1112,0 Mrtvých 77 84,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1320 1149,6 Případů 29. 10. 44 Potvrzené případy 2165 1885,6 Vyléčených 816 710,7 Mrtvých 29 25,3 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1225 1388,7 Případů 29. 10. 64 Potvrzené případy 1733 1964,6 Vyléčených 473 536,2 Mrtvých 35 39,7 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1555 1200,4 Případů 29. 10. 172 Potvrzené případy 2385 1841,1 Vyléčených 801 618,3 Mrtvých 29 22,4 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2445 1956,8 Případů 29. 10. 202 Potvrzené případy 3216 2573,9 Vyléčených 739 591,5 Mrtvých 32 25,6 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2183 1824,2 Případů 29. 10. 226 Potvrzené případy 3580 2991,6 Vyléčených 1361 1137,3 Mrtvých 36 30,1 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1461 1685,3 Případů 29. 10. 87 Potvrzené případy 1918 2212,5 Vyléčených 435 501,8 Mrtvých 22 25,4 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1547 1384,9 Případů 29. 10. 177 Potvrzené případy 2053 1837,8 Vyléčených 494 442,2 Mrtvých 12 10,7 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1420 1100,2 Případů 29. 10. 133 Potvrzené případy 2198 1702,9 Vyléčených 761 589,6 Mrtvých 17 13,2 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1877 1572,8 Případů 29. 10. 171 Potvrzené případy 2997 2511,4 Vyléčených 1099 920,9 Mrtvých 21 17,6 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1424 1378,5 Případů 29. 10. 149 Potvrzené případy 1887 1826,7 Vyléčených 459 444,3 Mrtvých 4 3,9 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1556 1716,2 Případů 29. 10. 117 Potvrzené případy 2404 2651,5 Vyléčených 827 912,1 Mrtvých 21 23,2 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3272 1863,0 Případů 29. 10. 157 Potvrzené případy 5853 3332,7 Vyléčených 2560 1457,6 Mrtvých 21 12,0 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1476 1992,0 Případů 29. 10. 81 Potvrzené případy 2125 2867,9 Vyléčených 641 865,1 Mrtvých 8 10,8 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3680 2240,0 Případů 29. 10. 280 Potvrzené případy 4961 3019,8 Vyléčených 1253 762,7 Mrtvých 28 17,0 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1227 1532,9 Případů 29. 10. 127 Potvrzené případy 1668 2083,8 Vyléčených 424 529,7 Mrtvých 17 21,2 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2614 2377,3 Případů 29. 10. 274 Potvrzené případy 4049 3682,3 Vyléčených 1402 1275,0 Mrtvých 33 30,0 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1456 1834,1 Případů 29. 10. 158 Potvrzené případy 1933 2435,0 Vyléčených 472 594,6 Mrtvých 5 6,3 Trutnov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2453 2079,2 Případů 29. 10. 206 Potvrzené případy 3250 2754,8 Vyléčených 784 664,5 Mrtvých 13 11,0 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1914 1829,6 Případů 29. 10. 134 Potvrzené případy 2862 2735,8 Vyléčených 923 882,3 Mrtvých 25 23,9 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2614 1490,0 Případů 29. 10. 327 Potvrzené případy 4245 2419,6 Vyléčených 1601 912,6 Mrtvých 30 17,1 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1791 1716,6 Případů 29. 10. 146 Potvrzené případy 2784 2668,4 Vyléčených 971 930,7 Mrtvých 22 21,1 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2284 1651,8 Případů 29. 10. 156 Potvrzené případy 3463 2504,4 Vyléčených 1159 838,2 Mrtvých 20 14,5 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1331 1402,3 Případů 29. 10. 118 Potvrzené případy 2309 2432,7 Vyléčených 957 1008,3 Mrtvých 21 22,1 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1737 1528,7 Případů 29. 10. 91 Potvrzené případy 2927 2575,9 Vyléčených 1167 1027,0 Mrtvých 23 20,2 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1287 1780,0 Případů 29. 10. 96 Potvrzené případy 2218 3067,7 Vyléčených 907 1254,5 Mrtvých 24 33,2 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1687 1522,4 Případů 29. 10. 96 Potvrzené případy 2862 2582,8 Vyléčených 1133 1022,5 Mrtvých 42 37,9 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2599 2199,6 Případů 29. 10. 191 Potvrzené případy 3735 3161,0 Vyléčených 1112 941,1 Mrtvých 24 20,3 Blansko absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1551 1421,2 Případů 29. 10. 80 Potvrzené případy 2583 2366,8 Vyléčených 1003 919,0 Mrtvých 29 26,6 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 6087 1596,2 Případů 29. 10. 313 Potvrzené případy 10374 2720,4 Vyléčených 4211 1104,2 Mrtvých 76 19,9 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3247 1445,4 Případů 29. 10. 205 Potvrzené případy 5237 2331,3 Vyléčených 1952 868,9 Mrtvých 38 16,9 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1200 1031,9 Případů 29. 10. 63 Potvrzené případy 1891 1626,1 Vyléčených 670 576,1 Mrtvých 21 18,1 Hodonín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3118 2025,4 Případů 29. 10. 268 Potvrzené případy 5079 3299,3 Vyléčených 1913 1242,7 Mrtvých 48 31,2 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1346 1458,6 Případů 29. 10. 85 Potvrzené případy 1950 2113,1 Vyléčených 591 640,4 Mrtvých 13 14,1 Znojmo absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1316 1150,8 Případů 29. 10. 84 Potvrzené případy 2041 1784,9 Vyléčených 697 609,5 Mrtvých 28 24,5 Jeseník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 608 1601,3 Případů 29. 10. 0 Potvrzené případy 893 2352,0 Vyléčených 275 724,3 Mrtvých 10 26,3 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4038 1714,9 Případů 29. 10. 192 Potvrzené případy 7488 3180,0 Vyléčených 3385 1437,5 Mrtvých 65 27,6 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2599 2392,2 Případů 29. 10. 159 Potvrzené případy 3640 3350,3 Vyléčených 1031 949,0 Mrtvých 10 9,2 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2783 2148,8 Případů 29. 10. 174 Potvrzené případy 3886 3000,5 Vyléčených 1082 835,4 Mrtvých 21 16,2 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1871 1553,8 Případů 29. 10. 92 Potvrzené případy 2971 2467,3 Vyléčených 1075 892,7 Mrtvých 25 20,8 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2289 2172,9 Případů 29. 10. 128 Potvrzené případy 3518 3339,6 Vyléčených 1213 1151,5 Mrtvých 16 15,2 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3373 2371,6 Případů 29. 10. 222 Potvrzené případy 6115 4299,5 Vyléčených 2682 1885,7 Mrtvých 60 42,2 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3199 2231,9 Případů 29. 10. 81 Potvrzené případy 4107 2865,3 Vyléčených 887 618,8 Mrtvých 21 14,7 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4990 2603,7 Případů 29. 10. 337 Potvrzené případy 7181 3746,9 Vyléčených 2150 1121,8 Mrtvých 41 21,4 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1023 1116,8 Případů 29. 10. 11 Potvrzené případy 1599 1745,7 Vyléčených 558 609,2 Mrtvých 18 19,7 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3409 1588,1 Případů 29. 10. 144 Potvrzené případy 6062 2824,0 Vyléčených 2607 1214,5 Mrtvých 46 21,4 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2715 1102,2 Případů 29. 10. 161 Potvrzené případy 6329 2569,4 Vyléčených 3581 1453,8 Mrtvých 33 13,4 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2322 1531,9 Případů 29. 10. 109 Potvrzené případy 3431 2263,5 Vyléčených 1086 716,5 Mrtvých 23 15,2 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3478 1973,5 Případů 29. 10. 253 Potvrzené případy 5226 2965,3 Vyléčených 1710 970,3 Mrtvých 38 21,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4615 1441,5 Případů 29. 10. 256 Potvrzené případy 8025 2506,7 Vyléčených 3318 1036,4 Mrtvých 92 28,7

Zdroj: Otevřená data ÚZIS.

Poznámka:z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu ) jsme pro obarvování začali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po půlnoci.

Nejčastěji hygienici zaznamenávají případy v souvislosti s výskytem na pracovišti a v rodinách. Také se zvyšuje počet nakažených zdravotníků, sociálních pracovníků i pacientů a klientů. Společně s vysokými přírůstky mezi seniory to vede k zvýšenému počtu nových hospitalizací, včetně hospitalizací na JIP.



Nová opatření by však měla pomoci se zpomalením šíření viru. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška by právě následující dva týdny měly představovat bod zlomu, během kterých by mohlo dojít ke zlepšení situace a následně i ke snížení tlaku na nemocnice.

Aktuální vývoj také podle něj nejde ve stopách těch nejrizikovějších scénářů. „To se projevuje také na hodnotě reprodukčního čísla R, které je 1,13,“ uvedl Dušek. Shoduje se s ministrem na tom, že nejbližších týdnech bude klíčové již zmiňované dodržování opatření.

Lůžkové kapacity jsou dostatečné

„Lůžkové kapacity intenzivní péče jsou nadále dostatečné, a to včetně kapacit přístrojů. Vytíženost zdravotnického personálu je ale přesto enormní a v některých krajích na hranici dostačujícího počtu,“ řekl předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Kapacitu systému negativně ovlivňují také nakažení zdravotníci. Černý uvedl, že z tohoto důvodu kapacity zdravotnického personálu posilují.