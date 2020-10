Budou vánoční trhy? Města je chystají, ale rozhodne koronavirus

Veřejná kluziště, stánky s punčem či dalším občerstvením a zbožím. S tím vším také letos i za nynější epidemiologické situace stále počítají organizátoři vánočních trhů v největších městech Olomouckého kraje.

Nevylučují ovšem, že kvůli nákaze a souvisejícím hygienickým opatřením mohou být běžně hojně navštěvované akce mnohem skromnější. Místo muzikantů by tak na náměstích mohla například hrát reprodukovaná hudba. Pokud ale budou muset být vládní opatření i nadále přísná, či dokonce přísnější, nemusí se trhy tento rok konat vůbec.

Platí to i pro známé olomoucké vánoční trhy, na které v posledních letech chodí řádově tisíce lidí.

„Bedlivě sledujeme vývoj situace. Vyhlášená bezpečnostní opatření se budou v programu zohledňovat. Pokud to situace umožní, vánoční trhy by se v Olomouci měly konat, byť zřejmě v jiné podobě, než na jakou jsou lidé zvyklí,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

O rozsvícení stromu by lidé v Olomouci přijít neměli

Také organizátoři trhů ze společnosti Kulturní Olomouc upozorňují na nejistotu související s otázkou, jaká další omezení může nákaza ještě přinést. „Pečlivě sledujeme legislativu, abychom mohli reagovat,“ dodal Pavel Vysloužil za Kulturní Olomouc.

Olomoučtí pořadatelé tak například řeší scénář pro případ, že se nařízení vlády nezmírní. Za takové situace by místo koncertů kapel na náměstí mohla znít jen reprodukovaná hudba.



Otazník podle nich visí i nad oblíbeným kluzištěm. „Pokud se budou opatření dál týkat volnočasových aktivit, nebudeme ho stavět,“ upřesnil Vysloužil.

Samotné zahájení vánočních trhů v Olomouci je naplánované na 20. listopadu. Není ale vyloučená ani změna termínu.

Kus vánoční atmosféry by se ale přece jen v centru krajského města objevit měl. „O oblíbené rozsvěcení vánočního stromu ani o výzdobu by lidé přijít neměli,“ vyzdvihla Štědrá.

I Prostějov stále pracuje na programu akce zvané Prostějovská kulturní zima. „Jarmark je prozatím naplánovaný v rozmezí 27. listopadu až 23. prosince, ovšem v omezeném počtu přibližně dvaceti stánků,“ vyčíslila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.

Radnice teď mezi prodejci zjišťuje, zda budou chtít navzdory komplikacím způsobeným koronavirovou nákazou prodávat a pronajmou si od města dřevěné stánky.

„Vyhlásili jsme i výběrové řízení na provoz mobilního kluziště, které by mělo být po celou dobu Prostějovské kulturní zimy v provozu. Ale jen pokud to umožní státní opatření,“ zdůraznila Sokolová. Vánoční strom se pak v Prostějově rozsvítí 27. listopadu.

Zdejší magistrát ale umělce, kteří mají na trzích vystoupit, upozornil i na riziko, že jejich letošní ročník vůbec nebude. Zda na tuto nejhorší variantu dojde, určí vládní opatření. „Není v našich silách zaručit, zda se vůbec Prostějovská kulturní zima s vánočními trhy uskuteční,“ potvrdila Sokolová.

Trhy bez omezení zatím plánuje Přerov

Bez omezení plánuje vánoční trhy zatím Přerov. „Vše by mělo proběhnout jako obvykle. O případných vynucených změnách budeme vždy okamžitě informovat na městském webu,“ uvedla mluvčí tamního magistrátu Lenka Chalupová.

Přerovské vánoční trhy začnou 29. listopadu. „Má vystoupit pěvecký sbor, plánujeme koncert skupiny Argema. Otázka je, zda to opatření umožní. Totéž platí i o dalším programu,“ dodala mluvčí.

Trhy chystá i Šumperk a Jeseník. A to zatím v podobě, jako by se měly konat bez omezení. To jest s kulturním programem i občerstvením. „Nicméně upozornili jsme účinkující, že může dojít ke změnám včetně zrušení jejich vystoupení,“ zdůraznila Olga Hajduková ze šumperské radnice.